Barga



L’ultimo saluto a don Ruggero Bencivenni, parroco di Castelvecchio

domenica, 14 gennaio 2018, 17:06

di loreno bertolacci

Una chiesa gremita quella di ieri mattina (sabato 13 gennaio) a Castelvecchio per dare l’ultimo saluto a don Ruggero Bencivenni, il parroco del borgo Pascoliano che per quasi settanta anni ha vissuto nella nostra valle, svolgendo con passione e dedizione il delicato lavoro di sacerdote.



La sua gente, come usava spesso definirla, quella che ha servito umilmente per tanti anni e per diverse generazioni, con grande commozione ha partecipato alla messa funebre officiata da diversi sacerdoti e prelati della zona presieduta dell’Arcivescovo della diocesi di Pisa, Giovanni Paolo Benotto, che ha ricordato don Ruggero evidenziando l’importante ruolo religioso e sociale che ha rivestito per la collettività di Castelvecchio e per il territorio comunale di Barga e dintorni.



"Descrivere la presenza sul territorio –ha dichiarato l’arcivescovo– per quasi sessanta anni non può essere considerata una semplice cronaca ma costituisce un pezzo di storia per una collettività". Il parroco di Barga don Stefano Serafini ha poi sottolineato la dedizione e la passione con cui don Ruggero ha svolto la sua importante missione pastorale, riconoscendogli un particolare atteggiamento nei confronti dei confratelli sacerdoti, per i quali ha avuto sempre una lode e un apprezzamento di stima, parroci e persone di Castelvecchio e non che gli sono stati vicini particolarmente negli ultimi anni, quando la sua salute lo ha costretto a rimanere nella propria casa senza più ufficiare le celebrazioni.



E’ stata poi la volta delle autorità politiche presenti, in particolare il sindaco di Barga Marco Bonini, anche lui nato e vissuto per tanti anni a Castelvecchio che, visibilmente commosso, ha ricordato don Ruggero anche nell’importante ruolo educativo che ha rivestito come insegnante, dalla dottrina alle scuole elementari e medie fino alla cattedra presso le scuole superiori di Barga.



A ricordare il parroco di Castelvecchio è arrivato anche un sacerdote accompagnato da altre persone dalle Marche, precisamente da Pergola, paese natio di don Ruggero che mai aveva dimenticato e con il quale ha sempre mantenuto contatti in particolare con il parroco della parrocchia di Pergola, contatti serrati negli anni passati, fatti anche di visite e soggiorni che si sono trasformati in telefonate quando le condizioni di salute non hanno più consentito a don Ruggero si spostarsi nella terra natia. E qui, con le parole riportate nelle telefonate ricevute da don Ruggero da parte del parroco di Pergola, la commozione è aumentata, soprattutto quando ha ricordato il modo simpatico con cui si identificava e chiedeva telefonicamente del proprio collega parroco più anziano. Modi di fare che lo accompagnavano anche nella sua missione pastorale in Castelvecchio, a volte forse un po’ troppo crudi e diretti, che però lo hanno distinto, modi accompagnati dalla sua semplicità, facendolo apprezzare dalle persone che lo hanno conosciuto in tutti questi lunghi anni passati nella sua Castelvecchio. La maggior parte delle sua vita sacerdotale don Ruggero l’ha vissuta proprio nel borgo Pascoliano, imparando e condividendo i momenti della vita belli e brutti con la sua gente, come in una grande e sana famiglia, nella quale “gli uni sono parte degli altri”.



La salma, seguita da tanta gente, è stata poi trasportata al cimitero di Castelvecchio dove è stato dato l’ultimo saluto al parroco con una preghiera e la sepoltura in terra semplice. “Avanti con coraggio” era la frase che don Ruggero frequentemente pronunciava, spesso durante le funzioni religiose, soprattutto a conclusione delle stesse ed in varie circostanze di vita vissuta con la sua gente, una frase della quale si dovrà fare tesoro, ricordando un parroco semplice, vecchio stampo, che con la sua morte si porta via anche un pezzo di identità e di storia degli ultimi sessanta anni del borgo Pascoliano.