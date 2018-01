Barga



M5S, confermata la candidatura alla Camera di Piero Landi

lunedì, 29 gennaio 2018, 21:15

Come anticipato in esclusiva dalla Gazzetta tre giorni fa (qui) Piero Landi, 46 anni, amministratore delegato della società cooperativa “Terna artigiani edili” e fondatore dell’associazione “Punto a Capo”, è stato candidato dal Movimento 5 Stelle per il collegio uninominale della Camera.



Tra gli altri nomi presentati questa mattina dal movimento, per il collegio della Camera Versilia-Massa, spicca il candidato Adriano Simoncini, imprenditore massese, mentre a Pistoia, collegio che comprende anche Altopascio e Montecarlo, la candidata risulta Sandra Magnani, anche lei proveniente dal mondo dell'impresa.

Per il Senato, invece, la candidata è la senatrice uscente Sara Paglini. Nel collegio che comprende anche Pistoia e Prato, di cui fanno parte Altopascio e Montecarlo si candida invece Ubaldo Nannucci.



Ai candidati all'uninominale si aggiungono, infine, i nomi del proporzionale come emersi dalle parlamentarie. Fra questi in lizza per la Camera la lucchese Gloria Vizzini e, fra i supplenti per il Senato, Manuela Bellandi.