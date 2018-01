Barga



Montemagni e Simonini (Lega): "Crisi Kme, la regione agevoli l'incontro col ministero"

martedì, 23 gennaio 2018, 15:59

Elisa Montemagni e Simone Simonini, rispettivamente consigliere regionale e segretario Mediavalle-Garfagnana della Lega Nord, interviene sulla questione Kme sollecitando la regione ad appoggiare quanto richiesto dal coordinamento sindacale nazionale.



"Dopo aver lasciato, ormai due anni fa, lo stabilimento montano pistoiese di Campo Tizzoro - affermano i due - la Kme ha, come noto, attualmente impianti a Fornaci di Barga, Firenze e Serravalle Scrivia. I sindacati, fortemente preoccupati della non certamente brillante situazione aziendale, chiedono di poter colloquiare direttamente e strettamente con la proprietà, chiamando pure in causa il ministero competente."



"Non bisogna assolutamente minimizzare - spiegano i rappresentanti del Carroccio - l'accorato appello dei rappresentanti dei lavori che vivendo quotidianamente la realtà produttiva, sono a perfetta conoscenza delle eventuali criticità che potrebbero poi sfociare in una manifesta e difficilmente gestibile crisi della Kme."



"Pertanto - concludono - riteniamo doveroso ed urgente che la regione appoggi quanto richiesto dal coordinamento sindacale del gruppo e si adoperi affinchè si apra, dunque, immediatamente un tavolo allargato che analizzi il presente e le reali prospettive della predetta azienda che, come detto, ha due sedi in Toscana."