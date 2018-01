Barga



Nuovo Dacia Duster fa il suo debutto nelle concessionarie Fratelli Biagioni

giovedì, 11 gennaio 2018, 13:09

L’icona Dacia si rinnova completamente conservando però il DNA che ne ha decretato il successo. Nuovo design esterno e interno, tanta qualità e tecnologia utile e grande comfort a bordo, senza rinunciare alla sua tradizionale compattezza e a capacità off-road ai vertici della categoria.

Una storia di successo quella di Dacia Duster, che in Italia ha venduto più di 135.000 unità dal lancio, imponendosi nel 2017 come il SUV straniero più venduto a privati.



Nuovo Duster compie un balzo in avanti in termini di qualità percepita. Gli interni inediti e profondamente migliorati assicurano comfort ed ergonomia. Dotato di nuovi dispositivi di assistenza alla guida e di equipaggiamenti inediti si arricchisce con una tecnologia mai vista prima su Dacia, che permette un aumento del comfort, della sicurezza e delle capacità 4X4. Con un design esterno completamente rivisto, rivendica poi un carattere ancora più deciso e robusto. Nuovo Duster si rivela un SUV perfetto per la vita quotidiana, e grazie alle sue eccellenti geometrie il compagno perfetto per avventure off road.

Giovedì 18 gennaio a partire dalle ore 18.00 fino alle ore 21.00, a Fornaci di Barga e a Castelnuovo di Garfagnana, gli showroom rimarranno aperti per far conoscere a tutti il Nuovo Dacia Duster.

La concessionaria Fratelli Biagioni presenterà e festeggerà la nuova arrivata in casa Dacia anche successivamente con due weekend di porte aperte in programma sabato 20 e domenica 21 gennaio e sabato 27 e domenica 28 gennaio in entrambe le sedi. Tra gli appassionati c’è grande curiosità per scoprire dal vivo e guidare il Nuovo Duster, per questo in queste date, ci sarà la possibilità di effettuare una serie di Test Drive su precisi circuiti creati attorno ai paesi di Fornaci di Barga e Castelnuovo di Garfagnana.

A questa pagina è possibile prenotare la propria prova su strada: https://www.fratellibiagioni.it/test-drive-daciaduster-2018.



«Il Nuovo Duster – spiega Alessandro Biagioni, responsabile alle vendite Fornaci di Barga – si evolve rimanendo se stessa. Il Duster 2018 ha un look più accattivante, un’estetica decisamente più moderna, una seconda generazione che non snatura però la formula vincente del modello e mantiene tutti i valori della prima introducendo notevoli migliorie alla guida, agli interni, al comfort di bordo ed allo stile. Il Nuovo Dacia Duster, nonostante sia stato totalmente rivisto nell’estetica e nei contenuti tecnologici, restituisce l’idea di una parentela molto stretta con il modello precedente".

«La rinnovata ricchezza del Duster si vede anche e soprattutto nella tecnologia equipaggiabile sul mezzo – anticipa Marco Biagioni, responsabile alle vendite Castelnuovo di Garfagnana – con un isolamento acustico più curato, un nuovo servosterzo elettrico e alcuni dispositivi di assistenza alla guida, come l'allarme per il punto cieco, la frenata automatica di emergenza, un sistema di telecamere esterne di manovra, il controllo automatico della velocità in discesa.»

Per maggiori informazioni e dettagli è possibile visitare il sito web www.fratellibiagioni.it e la pagina Facebook ufficiale Fratelli Biagioni: https://www.facebook.com/ renault.fratelli.biagioni.