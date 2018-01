Barga : fornaci di barga



Pirogassificatore, La Libellula: "Confindustria giudica serio un progetto che non c'è"

lunedì, 29 gennaio 2018, 09:14

Toni sempre più accesi tra il comitato “La Libellula” e rappresentanti della Confindustria che appoggiano apertamente il progetto Kme del pirogassificatore, progetto che ad oggi è solo un’ipotesi e non esiste. Il dibattito continua ed il problema si sta diffondendo a macchia d’olio, visto l’interesse che suscita trattandosi di una posta alta in gioco: la salute dei cittadini.

Riportiamo la risposta de “La Libellula” agli industriali di Confindustria Toscana Nord:

Viviamo in un mondo davvero surreale.

Istituzioni che dovrebbero rappresentare la nostra classe dirigente e imprenditoriale, quella che definiremmo la crema della società, l'avanguardia intellettuale che dovrebbe spingerci verso sorti future e progressive, si lasciano andare ormai alle più ardite affermazioni e previsioni, senza contatto alcuno con la realtà.

Fra queste ve n'è una che spicca per brillantezza, la nostra amata Confindustria: tutti ricordiamo le azzeccatissime previsioni economiche in caso di no al referendum del 4 dicembre 2016 che vedevano un -4% di Pil nel triennio 2017-19, - 20% di investimenti e -600 mila posti di lavoro, manco fosse scoppiata la terza guerra mondiale; oppure quelle che dopo la Brexit, più modestamente prevedevano un dimezzamento del tasso di crescita nel 2017 allo 0,6% (il dato reale dovrebbe attestarsi al 1,5% secondo le più recenti stime ISTAT); ma si sa il mondo delle previsioni in economia è difficile, gli imprenditori ogni mattina si svegliano assillati dal bicameralismo perfetto e dal CNEL e si può dare quindi il beneficio del dubbio, anche se qualche cautela in più sarebbe auspicabile.

Ciò che invece è un po' meno scusabile è parlare di qualcosa che non c'è, che non esiste letteralmente e darne addirittura un giudizio; questo ci è toccato leggere mercoledì 24 gennaio 2018, quando Confindustria Toscana Nord in un suo comunicato ha giudicato serio e risolutore del problema dello smaltimento di pulper, fanghi e code di cartiera il progetto del pirogassificatore KME del quale si parla ormai da diversi mesi. Ma c'è un piccolo particolare: tale progetto non esiste. Non c'è. Almeno al momento è solo una mera ipotesi. A dire questo non siamo noi della Libellula, pericolosi talebani ecologisti che cavalcano l'onda della diffidenza tutta italiana verso la magnifica termovalorizzazione energetica, ma direttamente l'AD di KME Claudio Pinassi che ci ha onorato della sua presenza all'incontro di lunedì scorso e che ci ha detto, testuali parole, “stiamo progettando di costruire una turbina per l'autoproduzione di energia elettrica per il nostro stabilimento e stiamo cercando un combustibile adatto”; il pirogassificatore, che avrebbe come combustibile principale proprio il pulper di cartiera, è quindi una delle ipotesi allo studio. Tutto qui. Nessun concreto progetto. Nessun dato. Come tutto questo possa essere considerato valido e serio, è un mistero.

A dire il vero c’è chi è andato addirittura oltre rispetto ai nostri amici di Confindustria: Massimo Bani, segretario di Cisl Toscana Nord, in data 22 novembre 2017 asseriva sempre riguardo all’ipotesi di progetto di pirogassificatore KME che “l’impianto è già stato testato dalle autorità competenti e risulta rispettare tutte le norme ambientali. Dunque stop all’immobilismo!”. Qui siamo nel campo del surrealismo, non solo a novembre si vedeva un progetto che non c’è nemmeno oggi, ma addirittura un impianto testato e rispettoso delle norme. Sarebbe più appropriato parlare di stop allo sproloquio più che all’immobilismo. Non da meno Franco Borghini, segretario Uil Area Toscana Nord e Giacomo Saisi, segretario di Uilm Nord Toscana che ad inizio dicembre scorso parlavano di “Progetto Coinvolgente”.

Ci sono poi altre perle di rara saggezza in questo comunicato.

Apprendiamo che le tonnellate di pulper prodotte dal distretto cartario lucchese sono 100.000-130.000 all'umido: considerato che la parte umida, che si stima essere attorno al 30% in media, non può certamente essere utilizzata da un impianto di incenerimento (pardon termovalorizzazione) parliamo di circa 70.000-90.000 tonnellate al secco; ci viene detto che il progetto Life Eco-Pulplast, che mira al recupero “a freddo” del pulper per farne pallet in plastica eterogenea, non sarebbe sufficiente ad assorbire il suddetto tonnellaggio e quindi i due progetti sarebbero complementari.

In realtà i dati del progetto Life Eco-Pulplast stimano che con una linea si potrebbero recuperare ben 30.000 tons annue al secco (quindi 50.000 tons umide circa) e che realizzare una seconda linea è ben fattibile. Oh, certo Life Eco-Pulplast è un progetto sperimentale e non ancora operativo e questi numeri sono stime; ma sempre meglio ragionare su qualcosa che si sta concretamente sperimentando rispetto a qualcosa che non esiste. O no?

Dobbiamo anche tener conto che le recenti normative europee vanno sempre più verso un risparmio nell'uso della plastica e le stesse cartiere vogliono aumentare la selezione in partenza della carta riciclata anche per ovvi motivi economici, per cui la quantità di pulper è prevista in riduzione e non in aumento nel prossimo futuro. Dunque di quale sinergia parlano lor signori di Confindustria? È evidente anche a un bambino che non ci sarebbe pulper sufficiente per entrambi i progetti, tenendo conto che KME parla di un impianto da ben 12 MW di energia che dovrebbe girare continuamente e dato il basso potere calorifico del pulper, basta fare 2+2.

Ah già ma alla bisogna ci sono le 50.000 tons di fanghi, che di certo non hanno un potere calorifico più alto del pulper; e poi le famose 20.000 tons di code, che essendo costituite in prevalenza da fili metallici per loro natura non possono essere incenerite (pardon termovalorizzate) e devono essere destinate comunque a smaltimento in discarica, dopo aver bruciacchiato quelle plastiche che vi rimangono adese; un po' poco per alimentare il gigantesco impianto ipotizzato da KME che a quel punto necessiterebbe di importare da altri lidi pulper e rifiuti vari trasformando il comune di Barga, col record di raccolta differenziata al 85% e bandiera arancione per l’offerta turistica di eccellenza, nella meta di smaltimento dei rifiuti provenienti da mezza Italia, con conseguente traffico pesante aggiuntivo sul groppone.

Sorvoliamo poi sul solito autorazzismo che vede l'italiota primitivo diffidente verso i superbi vantaggi dell'incenerimento (pardon termovalorizzazione): si potrebbero citare tonnellate di documenti di ordini dei medici francesi, inglesi, ecc che sulla salubrità dell'incenerimento (pardon termovalorizzazione) hanno ben più di qualche dubbio; oppure semplicemente tutti i casi giudiziari sorti in seguito a continui sforamenti dei limiti di legge sulle emissioni o i fallimenti economici o i dati sanitari allarmanti registrati nei dintorni di questi salubri impianti (così a memoria in ordine Falascaia, Castelfranco e Ospedaletto, tanto per non allontanarci dalla Toscana); o infine ricordare che l'incenerimento con l'economia circolare ha ben poco a che spartire, essendo visto come ultima ratio e mai da realizzare nel caso in cui risulti sovradimensionato ovvero impedisca un maggior riciclo/riuso, come nel caso di Life Eco-Pulplast per il pulper di cartiera.

Non ci resta dunque che augurare buona termovalorizzazione a tutti!