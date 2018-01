Barga



Pronto Fratres: il nuovo impegno del gruppo donatori di Filecchio

martedì, 30 gennaio 2018, 17:04

Tempo di bilanci ma allo stesso tempo di nuove interessanti proposte che guardano al futuro per il gruppo Fratres di Filecchio: in una recente assemblea del consiglio direttivo sono stati esaminati infatti i risultati del lavoro portato avanti nell’anno appena concluso e contemporaneamente sono stati fissati gli obiettivi per il 2018.

Lusinghiero il resoconto delle donazioni effettuate nel 2017: si è registrato un consolidamento del buon risultato vantato già nell’anno 2016. Le donazioni complessive sono state 148 (100 di sangue intero e 48 di plasma).

“Il consuntivo dell’anno è da ritenersi certamente positivo – commenta il presidente dei Fratres Nicola Boggi – ma possiamo e dobbiamo fare ancora meglio: le donazioni dell’anno sono state effettuate da 90 nostri iscritti a fronte di 124 donatori attivi che contiamo fra le nostre fila.”

Proprio con l’obiettivo tanto di accrescere il numero totale delle donazioni quanto la cadenza delle stesse per ogni volontario, il direttivo di Filecchio attiverà, a partire dal prossimo 1 febbraio un nuovo progetto denominato “Pronto Fratres..”. Per rendere più veloce la programmazione delle donazioni ed allo stesso tempo favorire una buona programmazione del lavoro per i medici e gli infermieri dei centri trasfusionali i Fratres di Filecchio metteranno a disposizione di tutti i loro iscritti un numero di telefono attivo 24H al quale poter fare riferimento per programmare giorno ed ora della propria donazione.

“ Telefonando, mandando un semplice SMS od un messaggio di whatsapp al numero 3884836094 si potrà fissare il giorno in cui il volontario intenderà recarsi a donare. – prosegue Boggi – Come direttivo ci faremo carico d’effettuare la prenotazione e confermarla al nostro iscritto.”

Proprio in questi giorni i Fratres di Filecchio hanno avviato a riguardo una capillare campagna informativa a tutti gli iscritti visibile anche attraverso la pagina facebook del gruppo mirata a promuovere questo nuovo strumento messo in campo per avvicinare i cittadini all’importantissimo tema della donazione del sangue.