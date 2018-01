Barga



Sacchetti bio: l'opinione pubblica si divide, ma i più sono contrari

venerdì, 5 gennaio 2018, 11:17

di tommaso boggi

Una decisione che divide, anche se non troppo, il Paese quella del governo di bandire completamente i sacchetti non biodegradabili nei reparti d'ortofrutta dei supermercati in favore di buste completamente ecologiche. Il perché dell'astio di molti cittadini verso questa novità va ricercato nel fatto che i nuovi sacchetti non saranno a carico del venditore ma bensì del compratore, con una spesa che può variare a seconda del negozio scelto per l'acquisto.

Questa iniziativa, voluta dal governo ma attribuita inizialmente ad una direttiva comunitaria UE, che in realtà esonerava semplicemente gli stati membri dall'obbligo di compostabilità degli involucri destinati agli alimentari, ha scosso anche la piccola realtà di Barga, “Non comprerò più frutta” è infatti stato il commento lapidario di una signora intervistata appena uscita dal supermarket locale.

La signora non è stata però l'unica ad esprimere un profondo dissenso per questa novità, “è uno dei tanti obblighi ed aumenti su cui non possiamo fare niente, tante cose di prima necessità stanno salendo di prezzo ultimamente … tutto questo prima o poi deve cambiare”, ha commentato amaramente un'altra cliente, “perlomeno gli altri si potevano usare per buttare la spazzatura, questi una volta a casa sono distrutti” ha aggiunto ridendo una donna.



Non manca però chi è a favore di “una normativa giusta e rispettosa per l'ambiente”, come ha detto un uomo uscendo con le buste della spesa, al quale è seguita però la dichiarazione di un altro cliente: “Questa è stata una delle cose più stupide che potessero fare, continuino pure ad agire così, ad aumentare i prezzi e ad aggiungere spese, io sono un cinquantenne e sono disoccupato da due anni come molti altri, per adesso possiamo permetterci di continuare a pagare tutto questo, ma dopo?”.