Barga



Scuola media, genitori a secco di risposte

mercoledì, 10 gennaio 2018, 15:39

I genitori delle classi quinte delle elementari chiedono chiarimenti sulla struttura della scuola media Mordini di Barga e sulla conseguente offerta formativa dopo che le loro domande non hanno ancora trovato una risposta da settembre ad oggi.

Uno dei diritti fondamentali, garantito anche dalla nostra Costituzione, è il cosi detto diritto allo studio che si esplica tra l’altro nella possibilità di esercitare l’attività didattica in locali adeguati, con attrezzature idonee e con spazi sufficienti per svolgere le varie attività didattiche previste dai Piani per le Offerte Formative (c.d. PTOF) che ogni Istituzione Scolastica redige con periodicità triennale e che rappresenta la base su cui impostare tutte le attività formative e curricolari.

Da oltre un anno e mezzo la disponibilità di spazi presso l’Istituto Mordini di Barga utilizzato della Scuola Secondaria di 1° è stata fortemente compromessa e ridotta a causa di una serie di lavori che hanno coinvolto l’Istituto Superiore di Istruzione; in occasione di tali lavori una parte dei locali utilizzati dall’Istituto Comprensivo sono stati “prestati”, anche con l’intercessione del comune di Barga, all’ ISI nel rispetto del principio di collaborazione tra Istituti Scolastici operanti nello stesso ambito territoriale.

Nello specifico il “prestito” ha riguardato tre aule utilizzate in passato dagli studenti dell’Istituto Mordini come laboratorio musicale, di educazione artistica e per attività di sostegno a cui gli studenti delle scuole medie hanno rinunciato per un intero anno scolastico (2016 – 2017), con beneplacido - non senza qualche disappunto per il disagio - anche delle loro famiglie.

L’ISI ha liberato i locali a giugno dello scorso anno e gli studenti, le loro famiglie e gli insegnanti dell’lstituto Mordini erano ansiosi di rientrare in possesso delle tre aule per poter riutilizzare i locali, i laboratori in essi allestiti e completare pertanto la fruizione dell’offerta formativa.

Gli studenti e le loro famiglie hanno però viste deluse le loro aspettative; dopo una serie di richieste rimaste ingiustificatamente inevase, indirizzate all’amministrazione comunale, di restituzione dei locali il sindaco di Barga ha risposto a dicembre, con oltre sei mesi di ritardo rispetto alla disponibilità dei locali, sentenziando la non restituzione delle aule in quanto le stesse, insieme a quelle dei piani superiori ed inferiori - regolarmente utilizzate dalle scuole di vario ordine e grado - sarebbero state oggetto di adeguamento sismico da parte della Provincia.

I genitori dei figli frequentanti le medie di Barga da settembre ad oggi si sono posti una serie di domande a cui però nessuno ha ancora dato una risposta: perché c’è stato un atteggiamento così dilatorio da parte del Comune nel fornire le risposte di restituzione delle aule per oltre 6 mesi dalla liberazione da parte dell’ISI? Perché i lavori di ripristinio dei locali non sono stati eseguiti nel corso dell’ultima estate per rendere fruibili le 3 aule già da settembre? I lavori di adeguamento sismico che vengono indicati come imminenti quando saranno completati visto che ad oggi non è stato ancora pubblicato il relativo bando? I lavori di adeguamento sismico che sembra impediscano l’utilizzo dei locali da parte dell’Istituto Comprensivo non dovrebbero impedire l’utilizzo anche delle aule che stanno nei piani inferiori e superiori?.....

……ma soprattutto la domanda più importante che si fanno le famiglie: la non possibilità di fruizione di locali adeguati con i relativi laboratori non limita il diritto allo studio garantito dalla Costituzione e declinato nei Piani Triennali delle Offerte Formative?

Il tutto in un contesto territoriale in cui altre Istituzioni Scolastiche di Comuni limitrofi operano in locali di recentissima costruzione, con spazi ampi e ben attrezzati, con servizi che permettono la fruizione anche da parte di soggetti con esigenze particolari di mobilità e che negli ultimi anni hanno operato come poli di attrazione per l’utenza in cerca di spazi e servizi di qualità.

Le famiglie degli studenti delle medie restano ancora in attesa di notizie; ma ancora più in attesa sono le famiglie degli studenti frequentanti le classi quinte delle scuole elementari di Barga che dovranno, entro il prossimo 6 febbraio, iscrivere i figli alle scuola medie.

Se la situazione rimarrà quella attuale molti genitori hanno espresso la volontà di valutare le offerte oltre che dell’istituto Mordini anche di altri istituti operanti a pochi chilometri di distanza

La speranza degli studenti e delle loro famiglie è che tutti si adoperino perché sia fatto salvo il diritto allo studio nel Comune di Barga e che tale diritto sia garantito per tutti al massimo livello ed in tempi brevi.

Il 6 febbraio è vicino.