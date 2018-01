Barga



Si è spento monsignor Ruggero Bencivenni

mercoledì, 10 gennaio 2018, 13:57

di andrea cosimini

Si è spento stamattina (mercoledì 10 gennaio), alla veneranda età di 93 anni, monsignor Ruggero Bencivenni, storico parroco di Castelvecchio Pascoli. Se ne è andato dopo una lunga malattia, per la quale era stato ricoverato all'ospedale San Francesco di Barga, lasciando nel dolore l'intera comunità barghigiana.



Don Ruggero è stato infatti un parroco molto conosciuto e apprezzato nel comune di Barga. Nato a Pergola, nelle Marche, il 3 giugno 1924, era stato ordinato sacerdote in cattedrale a Pisa, il 6 luglio 1947, dal vescovo monsignor Barbieri, per poi passare come vicario parrocchiale a Seravezza dal 1948 al 1950. Dal 1950 al 1954 era stato quindi nominato parroco nella frazione barghigiana di Renaio per poi passare alla chiesa di San Niccolò a Castelvecchio Pascoli dove è rimasto, sempre nelle vesti di parroco, fino ai suoi ultimi giorni.



Nel mese di luglio dello scorso anno, infine, la comunità di Castelvecchio gli rese omaggio festeggiando l'importante traguardo del settantesimo anno di sacerdozio.



I parrocchiani di Castelvecchio lo ricordano soprattutto per il suo carattere forte, schietto, ma allo stesso tempo dolce. Un parroco capace di farsi apprezzare e benvolere da tutta la comunità, la stessa che non ha mai smesso di seguirlo fino a che, per gravi motivi di salute, non ha dovuto lasciare l'attività pastorale per ritirarsi nella sua canonica accudito dai familiari e dalla sua perpetua.



Fino a domani la salma rimarrà visitabile al pubblico all'obitorio presso l'ospedale di Barga, mentre venerdì verrà trasferita a Castelvecchio dove, alle 16, verrà celebrato il rosario alla chiesa di San Niccolò. Sabato mattina, alle 11, verrà infine celebrato il funerale sempre nella chiesa di Castelvecchio.