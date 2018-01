Barga



Si ribalta con l'auto e rimane incastrato, uomo soccorso dai vigili

venerdì, 26 gennaio 2018, 19:37

di andrea cosimini

Tanta paura, fortunatamente, per nulla. Alle 18.23 di stasera un'auto, con all'interno un uomo di circa 60 anni, si è ribaltata, per motivi ancora tutti da accertare, su viale Biondi a Barga. I passanti, spaventati, hanno subito allertato il 118 perché mandasse immediatamente dei soccorritori sul posto.



Dalla centrale, vista la dinamica e vista la concitazione dei presenti, sono state fatte partire l'auto-medica di Barga e un'ambulanza della Misericordia del Barghigiano in codice rosso. Nel frattempo, è stato chiesto anche l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco di Castelnuovo di Garfagnana perché il conducente era rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo e non riusciva a uscire.



Un dispiegamento di forze inutile. Una volta sul posto, infatti, i soccorritori del 118 hanno appurato che le condizioni dell'uomo non erano particolarmente gravi. E, anzi, hanno provveduto da soli a rimettere la macchina in piedi rendendo vano l'intervento dei vigili che, una volta arrivati, hanno trovato già il mezzo su quattro ruote.



Curioso infine l'epilogo. L'uomo infatti, non molto atletico, non era riuscito inizialmente ad uscire dalla vettura ma, una volta fatto uscire, ha rifiutato di essere portato in ospedale e si è rimesso alla guida della sua vettura proprio come se nulla fosse accaduto.