Barga



Theobroma, show cooking sulla lavorazione dei dolci

lunedì, 29 gennaio 2018, 17:05

In seguito al grande successo ottenuto lo scorso dicembre in occasione del Festival Barga in Cioccolato, Theobroma Capolavori di dolcezza è lieta di invitare tutti ai nuovi Show Cooking in programma nei mesi di febbraio e marzo. Tutte le dimostrazioni, a cura del mâitre pâtissier chocolatier Luigi Gori, tratteranno la lavorazione dei dolci e si svolgeranno presso il locale di Barga in Via Guglielmo Marconi 16/18.

Ad inaugurare la nuova serie di Show Cooking il primo appuntamento sulla lavorazione del pan di Spagna, sabato 3 febbraio alle ore 16.00, la più famosa preparazione base di pasticceria, uova, zucchero e farina o amidi alternativi, che può essere usata in tantissime preparazioni dalle torte ai dolci al cucchiaio. Saranno trattati i sistemi di lavorazione, le combinazioni ed il bilanciamento degli ingredienti, il segreto della sua consistenza.

"Il successo dei nostri Show Cooking - racconta Luigi Gori mâitre pâtissier chocolatier Theobroma - conferma alcune tendenze del momento, l’attenzione da parte dei consumatori di conoscere gli ingredienti, la loro origine e composizione, lavorazione e trasformazione nel cibo che mangiamo. Grazie a questa idea siamo più vicini ai nostri clienti e facciamo conoscere i nostri prodotti, la loro lavorazione e genuinità. Secondo la formula già collaudata, ogni appuntamento sarà dedicato ad un tema specifico, con lo show cooking svolto davanti a tutti i presenti e con l’opportunità di intervenire con domande o qualsiasi curiosità. Sarà anche l’occasione per conoscere la filosofia Theobroma, il nostro cioccolato e le nostre torte".

Ecco il programma degli eventi: Pan di Spagna (sabato 3 febbraio alle ore 16.00); i bignè (sabato 10 febbraio alle ore 16.00); la pasta sfoglia (sabato 17 febbraio alle ore 16.00); meringa italiana e francese (sabato 24 febbraio alle ore 16.00); la pasta frolla (sabato 3 marzo alle ore 16.00); uova di Pasqua (sabato 10 marzo alle ore 16.00).

Per maggiori informazioni e per restare aggiornati sull’evento è possibile visitare il sito web www.cioccogelateriatheobroma.it e la pagina Facebook Theobroma Capolavori di dolcezza: www.facebook.com/ theobromacapolavorididolcezza.