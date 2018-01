Barga : fornaci di barga



Uil: "Buono il piano industriale che ci è stato presentato da Kme"

sabato, 20 gennaio 2018, 17:25

Dopo l'intervento del comitato La Libellula in cui si legge che la Uil avrebbe aderito al progetto del pirogassificatore senza dare motivazioni, il sindacato ritiene che di motivazioni ne ha date più di una ma, nello specifico, si è attenuto strettamente alla materia che più gli compete.

"Oggi - spiega il segretario Uilm Area Nord Toscana Giacomo Saisi -, tirati in ballo alla Libellula, ribadiamo quindi che il piano industriale che ci è stato presentato da Kme è buono. Lo diciamo dopo anni di sofferenze e accordi sindacali fatti sempre sulla difensiva per cercare di salvare i posti di lavoro, e in tal senso ricordiamo la grande manifestazione del 2013 con la partecipazione di migliaia di persone con gli slogan "L'Asarco non si tocca" e "Germania No Grazie". Finalmente, infatti, c'è un progetto che prevede un forte rilancio industriale e occupazionale dello stabilimento di Fornaci di Barga con la creazione di 134 posti di lavoro. Un piano che prevede la riapertura del Centro ricerche con la collaborazione dell'università Sant'Anna di Pisa tesa a riportare sviluppo sul territorio con ampi benefici pure per le attività commerciali".

"Questo - conclude - non significa, però, che vogliamo trascurare l'ambiente e le emissioni in atmosfera ma, in assenza di un progetto definitivo, ci atteniamo a quanto dichiarato dall'azienda e cioè che è previsto un minor impatto ambientale rispetto alla configurazione attuale autorizzata. Per dare un giudizio definitivo, quindi, aspettiamo che le scelte diventino più chiare e il progetto ingegneristico finale affidandoci poi al parere di esperti in materia e ai controlli degli organi competenti. Oggi ce ne sono già troppi che si spacciano per tali. Quello che invece maggiormente ci preoccupa, e che dovrebbe semmai preoccupare la Libellula, è l'annunciato piano B e cioè la riaccensione del Forno Asarco perché si andrebbe a riavviare un impianto con tecnologie degli anni ‘70 che sicuramente avrebbe un peggior impatto ambientale. In questa fase ci auspichiamo che si smorzino i toni della discussione, che ci sia piuttosto un confronto serio, costruttivo e si arrivi ad una soluzione per il futuro di Fornaci e della Valle del Serchio, per il bene di tutti".