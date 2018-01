Barga



Un milione per il recupero degli Archi della Ripa

lunedì, 15 gennaio 2018, 15:56

di tommaso boggi

Importantissimo incontro stamani (15 gennaio) presso la sala consiliare del comune di Barga, dove è avvenuto l'annuncio dell'imminente recupero degli Archi della Ripa, un vero e proprio simbolo della città crollato durante l'alluvione del 2014 e che da ormai quattro anni era diventato una “cicatrice” terribile appena sotto il Duomo (https://www.lagazzettadelserchio.it/barga/2017/03/quale-futuro-per-gli-archi-della-ripa/ qui un'articolo sull'argomento del 9 marzo 2017 con foto dei danni) .

Un lavoro da un milione di euro finanziato da Regione Toscana che vedrà i lavori partire entro due mesi dall'annuncio e dovrà concludersi alla fine del 2018.



"Il progetto ha già tutte le carte in regola ed è già possibile iniziare a lavorare - ha detto il primo cittadino Marco Bonini - adesso vi sarà un breve periodo di tempo per ridefinire alcune cose e poi partirà immediatamente la gara d'appalto. Questa è una grande soddisfazione per la nostra amministrazione, ringrazio tutta la giunta comunale ed i nostri uffici che sono sempre sotto pressione”.



Tra i presenti anche l'onorevole Andrea Marcucci che si è complimentato con le amministrazioni comunali del territorio che “rendono possibile a parlamento e regione il poter lavorare per cogliere le opportunità che si presentano con progetti pronti e completi che consentono di sbloccare i finanziamenti”.

Un lavoro mastodontico che incontra molte difficoltà soprattutto per quanto riguarda il trasporto dei materiali sul posto, visti gli spazi ristretti, ma che porterà alla costruzione di solide basi antisismiche in cemento armato per i due piloni che saranno ricostruiti (i quali saranno poi ricoperti da mattoni e pietre presi dalle macerie al fine di rendere esattamente identico a prima l'aspetto esteriore della costruzione), oltre che alla messa in sicurezza delle aree a rischio frana appena sopra gli archi sopravvissuti all'alluvione del 2014. La parola è poi passata al Soprintendente Luigi Ficacci che tra le molte cose, tra cui anche la possibilità di chiamare studenti dalle università di Pisa e Firenze per condurre studi sulla struttura, ha sottolineato come “gli Archi della Ripa quando furono costruiti negli anni '30 furono un elemento magnifico a livello paesaggistico, un elemento connotativo il cui elemento visivo è veramente forte, un connubio tra utilità e componente estetica. Una scienza dell'ingegneria, quella italiana di quell'epoca, che combina una manualità ed un'estetica che ancora esisteva nella complessità e nella contemporanea semplicità della cultura italiana che dobbiamo valorizzare al meglio”.

Questa non è stata l'unica novità importante della mattinata però con l'annuncio dell'arrivo di un finanziamento nell'ambito dell'iniziativa “rocche e fortificazioni della Mediavalle e Garfagnana” per il restauro della rocca di Sommocolonia, oltre che con il progetto finanziato dal CIPE e che verrà presentato in settimana, riguardante il restauro delle mura di Barga con 350 mila euro destinati all'area dell'Acquedotto e 250 mila euro al Fosso, al fine di risolvere finalmente il problema del loro progressivo deterioramento che già fu oggetto di un'inchiesta della Gazzetta del Serchio tempo fa (https://www.lagazzettadelserchio.it/barga/2017/01/le-mura-minacciate-dall-assenza-di-manutenzione/).