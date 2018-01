Barga : fornaci di barga



Una cena per dire "no" al pirogassificatore

giovedì, 11 gennaio 2018, 08:57

In risposta alla preoccupazione manifestata dai cittadini della Valle del Serchio riguardo alla possibile realizzazione da parte di Kme di un inceneritore di scarti di cartiera ed “altro” a Fornaci di Barga, il movimento di cittadini “La Libellula” ha organizzato una cena al ristorante “Il Bugno” a Fornaci di Barga venerdì 12 gennaio alle 20.



"Siete tutti invitati - spiegano gli organizzatori - a partecipare al convivio che servirà per fare il punto della situazione e per capire cosa possiamo fare uniti per salvaguardare la nostra salute. Durante la serata un membro del gruppo racconterà brevemente le fasi salienti della questione inceneritore e chiarirà quali sono le ripercussioni delle emissioni inquinanti di tali impianti sulla salute e sull’ambiente. Verranno Inoltre illustrate le iniziative fino ad ora portate avanti dal movimento per aprirsi a suggerimenti e critiche, e verrà promossa una raccolta firme, strumento fondamentale per mettere “nero su bianco” la nostra contrarietà".



"Il contributo di ogni singolo cittadino - concludono - è prezioso per la promozione di nuove iniziative e per l’evoluzione del movimento perchè: “La Libellula” siamo tutti noi del no!"



“La Libellula” nato come "movimento popolare, apolitico e apartitico, che intende vigilare ed agire concretamente in difesa della qualità della vita, sia in termini di lotta ad ogni tipo di inquinamento, sia in ambito sociale, stimolando la partecipazione democratica e la condivisione di un percorso per rinnovare i nostri legami di comunità” è al momento concentrato nella lotta contro la realizzazione di un inceneritore di pulper a Fornaci di Barga, intenzione espressa dall’azienda Kme.



Per prenotazioni (cena): Elena 3386504192 Luca 348 4772529 Camilla 349 3611757



Costo della cena: 20 euro