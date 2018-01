Barga



Violenza contro le donne e certezza della pena, incontri nelle scuole

martedì, 16 gennaio 2018, 11:53

Un interessante e istruttivo incontro si è svolto lunedì 15 gennaio presso le scuole medie di Barga e di Fornaci: gli alunni delle classi terze, guidati dalle loro insegnanti di Lettere, Deborah Pieroni, Lucrezia Iris Martone e Giulia Anzelmo, hanno incontrato lo scrittore di gialli Daniele Venturini, già comandante della Stazione Carabinieri di Gallicano, del Nucleo Investigativo e Informativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Lucca, ora in pensione, e la Signora Maria Grazia Forli, mamma di Vanessa Simonini, uccisa a soli 20 anni, la sera del 7 dicembre 2009, a Gallicano. È iniziata così una serie di incontri nelle scuole della Valle del Serchio, per parlare della violenza contro le donne e della certezza della pena.

La Signora Forli ha parlato ai giovani studenti della sua tragica esperienza di madre, che ha perso la giovane figlia uccisa da una persona di cui si fidava. Per questi motivi ha consigliato a tutti gli studenti presenti di fare molta attenzione a riporre fiducia in persone che all'apparenza possono sembrare amiche “perché dietro ognuna di esse si può nascondere l'Orco”. Venturini ha parlato del suo romanzo “Le indagini del Comandante Tenax. Una Commedia in Tre Atti”, edito dalla Casa editrice dream Book, di Pisa, che racconta la storia di una giovane prostituta violentata e poi uccisa in modo barbaro, e delle indagini svolte per risalire ai colpevoli e trovare prove sufficienti per inchiodarli alle loro responsabilità.

Gli alunni hanno potuto così affrontare un tema delicato e toccante come la violenza sulle donne, e riflettere anche su tematiche come la certezza della pena, che nel nostro Paese - a dire di Venturini - è quasi inesistente: lo testimonia purtroppo proprio il caso di Vanessa, il cui assassino è stato condannato prima a 30 anni di reclusione, ma successivamente la pena è stata ridotta a 16 anni.

Questo progetto è stato sponsorizzato dalla Prof. Donatella Buonriposi, Dirigente Ufficio IX Ambito Territoriale di Lucca e Massa Carrara e dalla Fondazione della Cassa di Risparmio di Lucca.