Al Ciocco il premio “Green Accomodation Italia”

mercoledì, 14 febbraio 2018, 17:23

Massimo Mallegni, candidato al Senato della Repubblica nel collegio uninominale Toscana 5 che comprende Lucca e Massa Carrara e capolista nel listino proporzionale Toscana 1 che comprende Lucca, Massa Carrara, Pistoia, Prato e Firenze condivide e sottoscrive la posizione di Umberto Sereni, Luca Mastronaldi e Guido Santini

mercoledì, 14 febbraio 2018, 16:28

Nuovo appuntamento della stagione di prosa del Differenti frutto della collaborazione fra Comune di Barga e Fondazione Toscana Spettacolo. Sarà il lavoro della compagniaSotterraneo Il Giro del Mondo in 80 Giorni (Storygame fra Jules Verne e Sotterraneo) ad andare in scena venerdì 23 febbraio (ore 21)

martedì, 13 febbraio 2018, 19:25

Massimo Mallegni (Forza Italia), oggi a Fornaci di Barga per inaugurare la sua sede elettorale, ha preso posizione sull'ipotesi "pirogassificatore" alla Kme e ha lanciato la sfida al senatore Andrea Marcucci (Pd) perché prenda anch'esso una posizione pubblica prima di venerdì

martedì, 13 febbraio 2018, 14:14

È deluso e amareggiato Domenico Passalacqua, presidente di Luccasenzabarriere, per la davvero scarsa adesione delle classi del territorio barghigiano al progetto di sensibilizzazione promosso dall'associazione

lunedì, 12 febbraio 2018, 09:09

Sono deceduti nella notte, Rina Brucciani, 79 anni, e Dino Bertolini, 80, trovati privi di vita nella loro abitazione a Mologno dalla figlia che si era recata da loro, come ogni mattina, per accudirli. Il medico ha constatato la morte per cause naturali e il sostituto procuratore ha disposto la restituzione...

sabato, 10 febbraio 2018, 15:31

È stata inaugurata oggi la sede elettorale del Movimento5 Stelle a Fornaci di Barga con la presenza del candidato al collegio uninominale di Lucca Piero Landi, che già giovedì 8 febbraio aveva fatto tappa a Castelnuovo di Garfagnana per esporre le iniziative del Movimento sia a livello nazionale che locale