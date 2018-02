Barga



Barga commemora il Giorno del Ricordo

martedì, 6 febbraio 2018, 10:45

In occasione del Giorno del Ricordo, voluto per non dimenticare la tragedia delle foibe e l'esodo di 350 mila italiani dalla Dalmazia, l'Istria, la Venezia Giulia, l'amministrazione comunale di Barga, l'Istituto superiore ISI Barga, Tralerighe, in collaborazione con AVGD, Anpi e AVL Lucca, organizzano sabato 10 febbraio presso l'aula magna dell'Istituto superiore alle ore 11,15, dopo una presentazione storica, la proiezione del docufilm "Esodo".

L'impegno di ricordare e costruire memoria affinché tragedie simili non accadano mai più, prosegue incessantemente. E come ebbe modo di affermare nel suo discorso pubblico a commemorazione delle foibe il presidente Giorgio Napolitano nel 2013: "Ma non abbiamo ormai detto tutto su vicende di 70 anni fa? Ha senso ritornarci sopra ad ogni ricorrenza del Giorno del Ricordo? Ebbene, si, ha senso, dobbiamo rispondere. Ha senso per essere vicini a chi visse quella tragedia e ne può dare ancora testimonianza, per essere vicini ai loro figli e ai loro nipoti. Riconciliazione non significa rinuncia alla memoria e alla solidarietà. E ha senso perché quanto più i giovani, i ragazzi di oggi, si compenetrano con ogni passaggio importante, con ogni squarcio doloroso della nostra storia di italiani - e penso anche alle prossime celebrazioni della prima guerra mondiale - tanto più potrà rinsaldarsi la nostra coesione nazionale e insieme con essa rafforzarsi la nostra voce in Europa".

Saranno presenti il sindaco Marco Bonini, l'assessore alla cultura Giovanna Stefani, la dirigente scolastica Catia Gonnella e Andrea Giannasi.