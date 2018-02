Barga



Bilancio di previsione, siglato l'accordo con i sindacati

giovedì, 8 febbraio 2018, 18:39

di andrea cosimini

Rinnovato anche quest'anno l'accordo tra il comune di Barga e i rappresentanti sindacali sul bilancio di previsione 2018 con misure finalizzate alla difesa dei pensionati e delle famiglie a basso reddito. Un accordo che si rinnova da ormai quattro anni e che, in Valle del Serchio, è stato sottoscritto, per il momento, solamente in un altro comune: Borgo a Mozzano.



La principale novità di quest'anno riguarda la possibilità da parte dei cittadini di presentare l'Isee per l'applicazione della Tari, con la definizione di una soglia ottimale in base al reddito, e la messa a disposizione da parte del comune di un piccolo fondo da 6 mila euro per abbattere del 10 per cento la tariffa sui rifiuti per quegli esercizi commerciali che partecipano al "Banco dello spreco".



Alla firma del protocollo d'intesa, oggi pomeriggio, erano presenti il sindaco Marco Bonini, accompagnato dai due consiglieri Caterina Campani (assessore con delega alle finanze e al bilancio) e Lorenzo Tonini (con delega alle politiche sociali ed assistenziali), e i rappresentanti dei sindacati confederali Cgil, Cisl e Uil e dei pensionati Spi, Fnp e Uilp: Massimo Santoni (Fnp-Cisl Toscana Nord), Maria Rosa Costabile (Cgil provinciale), Massimo Bani (Cisl provinciale), Giacomo Saisi (Uil provinciale), Francesco Fontana (Spi provinciale), Nicla Guidotti (Spi), Mario Bonaldi (Fnp), Anna Poli (Fnp), Lamberto Berni (Fnp) e Antonio Malacarne (Uilp).



"Anche quest'anno - ha esordito il primo cittadino - siamo arrivati a siglare questo accordo sul bilancio di previsione 2018. Un traguardo che non era affatto scontato. I bilanci oggi sono infatti talmente tirati che è davvero difficile trovare una quadratura. Per questo ringrazio i sindacati perché spronano l'amministrazione con le loro proposte, i loro input, e si dimostrano sempre disponibili a trovare soluzioni per raggiungere un obiettivo comune".



La parola è quindi andata ai singoli rappresentanti sindacali che hanno introdotto, via via, alcuni dei punti salienti dell'accordo raggiunto con il comune di Barga. Il primo a parlare è stato Antonio Malacarne (Uilp) che nel suo intervento ha posto subito l'accento sulla grande novità di quest'anno: "Pur riconoscendo i sempre minori trasferimenti regionali e statali - ha affermato - il comune è riuscito a garantire il proprio impegno per il rinnovo dell'accordo che prevede, tra le altre cose, l'applicazione delle tasse in base al reddito. Quest'anno, per la prima volta, verrà applicato l'Isee sulla Tari, per di più, con la definizione di un'ottima soglia. Buone notizie infine anche sul fronte dei contributi in conto affitto. Il comune si è infatti impegnato, qualora dovessero ulteriormente diminuire i trasferimenti dalla regione, a mantenere inalterati i contributi del 2017".



Quindi è stata la volta di Mario Bonaldi (Fnp) che ha parlato invece dei principi generali con cui è stato stipulato l'accordo ed ha rimarcato l'importanza dello strumento Isee nel calcolo delle imposte per le singole famiglie: "Sono alcuni anni ormai - ha spiegato - che riusciamo a siglare l'accordo con il comune di Barga. Comune che, ricordiamo, non è né tenuto né obbligato a farlo. Lo scopo però è quello di venire incontro alle esigenze dei cittadini in difficoltà. Sappiamo delle difficoltà che affrontano oggi le amministrazioni, ma con il comune di Barga la trattativa è stata portata avanti seriamente e con il rispetto reciproco delle parti per trovare la soluzione migliore per tutti. Lo spirito che ci ha guidati è stato quello di cercare di prendere meno a chi ha di meno, e un po' di più a chi ha di più. E credo, in questo senso, che uno strumento come l'Isee ci aiuti a capire le reali possibilità dei singoli nuclei familiari".



Francesco Fontana (Spi provinciale) ha invece introdotto nel suo intervento un altro aspetto chiave dell'accordo legato questa volta al tema generale della sanità: "Rimarco innanzitutto - ha commentato - l'importanza di rappresentare a questo tavolo diversi soggetti. Qui a Barga si tratta oramai di un'esperienza consolidata in quanto riusciamo a ragionare, talvolta anche animatamente, dei problemi trovando però sempre soluzioni condivise. Sul fronte della sanità crediamo che Asl e comuni debbano affrontare insieme i problemi sul territorio. Per questo nell'accordo abbiamo chiesto un tavolo di discussione al quale possano partecipare anche i rappresentanti sindacali. Riteniamo che sia importante fare prima di tutto una seria analisi dei profili di salute dei cittadini della Valle del Serchio".



Infine, a conclusione degli interventi del sindacato, è voluto intervenire Giacomo Saisi (Uil) che ha sottolineato invece i temi del trasporto e delle mense scolastiche nonché della sicurezza sull'ambiente di lavoro: "Sono quattro anni - ha dichiarato - che ricopro questo incarico. E sono quattro anni che rinnovo l'accordo nel comune di Barga. Qua in Valle, purtroppo, sono pochi i comuni con cui riusciamo a stipulare un protocollo d'intesa. Barga quindi deve essere un esempio per le altre realtà. Si tratta infatti di accordi che vanno in aiuto delle persone in difficoltà. Mi preme sottolineare, a tal proposito, l'importanza del fondo anti-crisi che aiuta anche lavoratori in cassa integrazione. In questo accordo, poi, ci sono misure a favore dei soggetti più deboli per quanto riguarda il trasporto e la mensa scolastica. Quindi la sicurezza sull'ambiente di lavoro: il comune di Barga, infatti, ha messo a disposizione alcuni suoi dirigenti (i quali però possono solo verificare, e al massimo segnalare, ma non sanzionare) per effettuare controlli sui posti di lavoro. Insomma, un accordo che nella sua globalità tocca un po' tutti i punti".



Per l'amministrazione comunale, invece, sono intervenuti i due rappresentanti che, per le deleghe che ricoprono, hanno seguito da più vicino la trattativa dell'accordo. A partire dal consigliere Lorenzo Tonini che si è detto soddisfatto del traguardo raggiunto: "Oggi è un momento importante - ha confermato -. Prima dell'approvazione del bilancio preventivo, infatti, volevamo trovare una sinergia con le forze sindacali. Entrambi perseguiamo lo stesso obiettivo: aiutare le persone più deboli. E nel nostro comune, purtroppo, sono molti coloro che sono soggetti a sfratti o non arrivano a fine mese. Per questo ribadisco l'appello ai sindacati di farsi portavoce di queste misure nei patronati così da arrivare a più cittadini possibile".



Conclusioni affidate al vice-sindaco Caterina Campani che ha riassunti un po' i punti saliente dell'accordo ed ha sottolineato le cose ancora da fare per migliorarlo in futuro: "Quest'anno - ha concluso - la discussione è stata particolarmente vivace. E lo dico in senso positivo. Ci sono ancora aspetti da migliorare, ma un passo avanti direi che è stato fatto. Tra gli aspetti positivi dell'accordo direi che ci sono il lavoro sulla Tari, sia per quanto riguarda l'applicazione dello strumento Isee che per quanto riguarda l'aumento del 3 per cento delle fasce per definire la retta delle mense scolastiche, mentre c'è ancora da lavorare sulla progressività per le rette del nido. Il fondo di 6 mila euro che ci ha permesso di abbattere del 10 per cento la Tari per gli esercizi commerciali che partecipano al banco dello spreco rappresenta invece un segnale verso le piccole botteghe di incentivo a prendere parte all'iniziativa. Un altro aspetto positivo è poi il mantenimento della spesa per il sociale. Sulla sanità, pur essendosi già un organo preposto, l'accordo ci ha permesso di sollecitare la conferenza perché coinvolga il mondo del sindacato come, ad esempio, negli strumenti di programmazione di zona. Infine l'amministrazione comunale si è impegnata ad adottare un criterio di progressività anche per quanto riguarda l'addizionale Irpef (allo 0,8, ovvero al massimo imponibile)".