Barga



Francesca Inaudi in scena al Differenti con "La vedova scaltra"

mercoledì, 28 febbraio 2018, 13:41

Domenica 11 marzo, giornata di grande spettacolo a Barga. Francesca Inaudi, protagonista di fiction come Tutti pazzi per amore e Una pallottola nel cuore accanto al grande Gigi Proietti, ma anche di film e videoclip, sarà in scena al Differenti con La vedova scaltra di Goldoni. Conclusione di un’intera giornata di eventi contro la violenza sulle donne.

La domenica barghigiana dell’11 marzo s’accende di arte e spettacolo per festeggiare la vicina giornata internazionale della donna, all’insegna della lotta contro la violenza di genere. Lungo tutta la giornata, per le vie del centro storico, in programma il consueto mercato dell’artigianato e durante il pomeriggio, dalle 17,30, inizierà una maratona di spettacolo che terminerà in nottata.

L’evento è promosso dall’Amministrazione comunale di Barga, la Fondazione Toscana Spettacolo e la Commissione Pari Opportunità di Barga. La prima parte del programma preserale è organizzata dall’Associazione Culturale Venti d’Arte, Lucia Morelli e Riccarda Bernacchi, che da anni sul territorio si occupano di arte, cultura e spettacolo. Alle ore 17,30 il programma si aprirà con il Gruppo l’Edicola, nella piazza davanti al teatro.



A seguire questo allegro e conviviale appuntamento ci sarà un intervento istituzionale della Commissione Pari Opportunità del Comune di Barga che sarà presente nel pomeriggio con uno stand per la sensibilizzazione alla lotta contro la violenza sulle donne. Alle 18, sarà allestito all’interno dello foyer del Differenti un live painting, “Arti Differenti live”, che vedrà protagonista l’artista livornese Giorgia Madiai che ispirandosi al tema del Goldoni che andrà in scena la sera stessa, realizzerà un’opera estemporanea sul tema della femminilità. Con lei, ad impreziosire l’evento, ci sarà Dimitri Grechi Espinoza, saxofonista jazz livornese di fama internazionale.

Alle 21, momento clou della giornata, sarà quello che vedrà calcare le scene del Teatro dei Differenti alla nota attrice di cinema italiana, Francesca Inaudi, beniamina anche in tv, protagonista di alcune famosissime fiction come Tutti pazzi per amore, che andrà in scena in una notevole prova d’attrice in La vedova scaltra, commedia di Carlo Goldoni, assieme a Gianluca Guidi, che ha anche firmato la regia di questo allestimento. Lo spettacolo è una rilettura contemporanea della figura femminile, protagonista dell’intera giornata barghigiana, in un testo, quello goldoniano, che segnò il punto di passaggio tra la Commedia dell’Arte alla commedia di carattere, al dramma borghese moderno.

Info e prenotazioni spettacolo: Ufficio Cultura – Comune di Barga

0583724791 cultura@comunedibarga.it

lun-ven 9.00-14.00

mar e gio 15.00-17.00

Biglietti da 13 a 20 €

