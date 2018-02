Barga



Giannarelli (M5S): "Landi cacciato dal movimento, gli faremo causa per danni d'immagine"

venerdì, 16 febbraio 2018, 16:31

di andrea cosimini

Non sarà Piero Landi il candidato del Movimento 5 Stelle alla Camera. I vertici hanno infatti deciso di cacciarlo dal movimento valutando oltretutto la possibilità di fargli causa per danni d'immagine. A breve verrà portato in Corte d'Appello, per sottoscrivere la sua rinuncia alla candidatura, dopodiché verrà individuato un sostituto da candidare nel collegio uninominale lucchese.



A confermarlo il presidente del gruppo consiliare Movimento 5 Stelle Toscana, Giacomo Giannarelli, che ha spiegato come le strade tra il movimento e il candidato barghigiano si siano definitivamente separate per questa tornata elettorale.



"Il nome di Landi - ha spiegato Giannarelli - era stato individuato tramite il sistema, scelto dallo staff per queste parlamentarie, delle autocandidature che aveva come obiettivo quello di mettere in lista anche rappresentanti della società civile. Al momento della presentazione della sua candidatura, Landi ha sottoscritto, come tutti, lo statuto e il codice etico del movimento che prevede espressamente che qualsiasi candidato "non deve essere iscritto ad associazioni massoniche".



"I vertici del movimento, in assenza di prova contraria, hanno quindi difeso, come è giusto che sia, la sua candidatura fino alla fine - ha commentato Giannarelli - nonostante alcune segnalazioni che ci erano pervenute dal territorio. Poi però, una volta uscita la notizia, il candidato è stato immediatamente cacciato dal movimento. A brevissimo infatti lo porteremo in Corte d'Appello per fargli firmare il foglio di rinuncia alla candidatura e quindi provvederemo alla sua sostituzione".



"Nessun rischio - conclude quindi l'esponente grillino - che alcun voto vada a Piero Landi in questa tornata elettorale. I suoi voti andranno al movimento. Nei confronti di Landi, infine, ci riserveremo di presentare una causa per danni d'immagine".