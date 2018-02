Barga



Il Giro del Mondo in scena al Differenti di Barga

mercoledì, 14 febbraio 2018, 16:28

Nuovo appuntamento della stagione di prosa del Differenti frutto della collaborazione fra Comune di Barga e Fondazione Toscana Spettacolo. Sarà il lavoro della compagniaSotterraneo Il Giro del Mondo in 80 Giorni (Storygame fra Jules Verne e Sotterraneo) ad andare in scena venerdì 23 febbraio (ore 21).

Sul palco Sara Bonaventura, Claudio Cirri, Mattia Tuliozi a cui è affidata la "colonna sonora" dello spettacolo. Un grande classico di Verne condensato in ottanta minuti, un'avventura capace, tappa dopo tappa del viaggio, di coinvolgere ogni età. Punto di partenza è infatti uno dei più famosi romanzi d'avventura di tutti i tempi, Il Giro del mondo in 80 giorni, storia di un gentleman ottocentesco che per scommessa compie un viaggio intorno al pianeta, un'avventurosa corsa contro il tempo che è anche riorganizzazione simbolica del sapere dell'epoca. Verne porta i suoi personaggi da Londra a Londra passando per Egitto, India, estremo Oriente e Stati Uniti, attraverso incidenti, trovate e continui colpi di scena dal sapore tanto anticipatore quanto vintage. Con due narratori, un tabellone in forma di planisfero e un dj che sonorizza l'intero spettacolo, Sotterraneo allestisce uno storygame teatrale: il romanzo diventa un gioco interattivo col pubblico in cui quiz e test scandiscono la narrazione, trasformando il testo di Verne in un ipertesto fatto di rimandi, collegamenti e aperture di senso che ricollocano il giro del mondo ai giorni nostri. Nella messinscena del Sotterraneo il mondo descritto dal libro viene letto e raccontato attraverso un gioco partecipativo col pubblico che coniuga attorialità e quiz interattivo, una dinamica di salti narrativi, prove da superare e possibili deviazioni che trasforma il romanzo in un ipertesto denso di scarti improvvisi e collegamenti tra l'800 e la contemporaneità.

Una particolare promozione con biglietti dedicati è riservata agli studenti, insegnanti e alle scuole che volessero assistere allo spettacolo. Informazioni su come partecipare possono essere richieste all'Ufficio Cultura del Comune di Barga, anche per la prevendita: (dalle 9 alle 13 dal lunedì al venerdì e anche dalle 15 alle 17 il martedì e giovedì) allo 0583724791; @ cultura@comunedibarga.it e su Facebook Teatro dei Differenti

Biglietti da 10 €