Barga



Infermieri in sciopero, disagi per i donatori del sangue

venerdì, 23 febbraio 2018, 15:10

di andrea cosimini

Avevano preso regolare appuntamento per donare il sangue, rilasciando il proprio numero di telefono al momento della registrazione, ma nessuno li ha ricontattati per avvertirli che le donazioni erano sospese a causa dello sciopero degli infermieri.



Disagio vissuto questa mattina da alcuni utenti dell'ospedale San Francesco di Barga che si erano presentati in sala d'attesa convinti, in assenza di comunicazioni da parte dell'Asl, che il loro appuntamento fosse confermato nonostante lo sciopero indetto per i turni massacranti e i tagli del personale sanitario. Tre di loro si sono presentati inutilmente stamani attendendo il loro turno alle 8,50, alle 9 e alle 9.15.



"Avevamo tutti e tre l'appuntamento - si è lamentato uno degli utenti - ma quando siamo giunti in ospedale ci hanno comunicato che gli infermieri erano in sciopero e che quindi non era possibile fare alcuna donazione. Un grosso disagio per noi visto che nessuno ci aveva avvisati prima, nonostante avessimo rilasciato il nostro recapito telefonico al momento della registrazione per ottenere l'appuntamento. Risultato: abbiamo digiunato per nulla, seguendo tutte le indicazioni del caso, e perdendo oltretutto una giornata di lavoro inutilmente".



"La considero una mancanza di considerazione gratuita nei confronti di noi volontari - ha tuonato questo utente -. Pur riconoscendo sacrosanto lo sciopero degli infermieri, infatti, questa mancanza di stile mi fa sentire meno vicino alle loro ragioni. Non so se tornerò a questo punto a donare il sangue".