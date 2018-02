Isi (frigo) Barga, la provincia anticipa l’accensione della caldaia alle 3 di notte

Altri articoli in Barga

martedì, 6 febbraio 2018, 17:44

Ancora freddo nelle aule dell’Isi 2 di Barga. Stamattina alcuni studenti hanno deciso di protestare davanti alla scuola per chiedere alle istituzioni, politiche e scolastiche, di risolvere una volta per tutte l’annosa questione e poter ritornare, entro la fine dell’anno scolastico, a fare finalmente lezione con una temperatura decente in classe

martedì, 6 febbraio 2018, 10:45

In occasione del Giorno del Ricordo, voluto per non dimenticare la tragedia delle foibe e l'esodo di 350 mila italiani dalla Dalmazia, l'Istria, la Venezia Giulia, l'amministrazione comunale di Barga, l'Istituto superiore ISI Barga, Tralerighe, in collaborazione con AVGD, Anpi e AVL Lucca, organizzano sabato 10 febbraio la proiezione del...

venerdì, 2 febbraio 2018, 19:41

Campagna elettorale partita col botto per il Partito Democratico che al cinema Roma di Barga ha registrato un "sold-out" per la presentazione dei due candidati che correranno alle cariche di deputato e senatore: Stefano Baccelli e Andrea Marcucci

venerdì, 2 febbraio 2018, 13:41

Il gruppo, che è inserito nella attività del Gruppo Donatori di Sangue Fidas ha svolto già una attività in occasione della ormai famosa “Marcia dei Braccialetti Rosa” che si svolge ogni anno a Fornaci nel mese di Agosto in difesa della donna e contro la violenza sulle donne

giovedì, 1 febbraio 2018, 13:46

Sulla tragica storia (segnalata ieri dalla Gazzetta) di Khalid, marocchino con cittadinanza italiana, residente a Fornaci di Barga, attualmente senza né casa né lavoro e con il rischio concreto di finire in mezzo alla strada assieme alla sua famiglia, interviene il consigliere delegato al sociale del comune di Barga, Lorenzo Tonini

mercoledì, 31 gennaio 2018, 13:10

E' la tragica storia di Khalid, marocchino residente a Fornaci, ma a tutti gli effetti cittadino italiano. La sua casa è stata venduta sei mesi fa dalla banca ad un'asta ed ora rischia di finire in mezzo alla strada, con una madre e un figlio piccolo malati, perché lo Stato...