Barga



Isi (frigo) Barga, studenti in sciopero

martedì, 6 febbraio 2018, 17:44

di andrea cosimini

Ancora freddo nelle aule dell’Isi 2, la sede distaccata dell’Isi Barga, dove circa 200 ragazzi, del liceo linguistico e classico, continuano a riscontrare problemi legati al riscaldamento.



Stamattina, alcuni di loro, hanno deciso di protestare davanti alla scuola per chiedere alle istituzioni, politiche e scolastiche, di risolvere una volta per tutte l’annosa questione e poter ritornare, entro la fine dell’anno scolastico, a fare finalmente lezione con una temperatura decente in classe.



"Inizio dicendo che noi alunni dell'ISI 2 di Barga ci siamo ritrovati ad affrontare questo problema all'inizio dello scorso anno, in seguito allo spostamento dei Licei Classico e Linguistico nei locali dell'ISI 2, a causa dei lavori edili - racconta uno dei rappresentanti degli studenti -. Durante l'anno scolastico 2016/17 comunicammo il disagio inerente al riscaldamento alla scuola e alla provincia. Continuando a non esserci i gradi stabiliti del Ministero (18?), ci rivolgemmo ai vigili del fuoco, ottenendo l'interruzione delle lezioni per permettere le riparazioni alle tubature. All'inizio di quest'anno scolastico il problema si è ripresentato, di conseguenza abbiamo nuovamente riportato la situazione alla preside e alla provincia. Quest'ultima ci ha comunicato che l'intero impianto era rotto e che, essendo un lavoro impegnativo, sarebbe stato aggiustato soltanto durante le vacanze di Natale. Noi alunni abbiamo sopportato il freddo per due mesi, fidandoci del loro preso impegno. Al rientro delle vacanze però continuava ad esserci il problema, noi alunni a quel punto abbiamo di nuovo avvertito preside e provincia, riuscendo bene o male a risolvere la situazione fino ad una settimana fa. Gli alunni hanno continuato a lamentarsi, fino ad arrivare a ieri, giorno in cui i gradi erano calati di molto rispetto alle altre volte. Quindi i rappresentati di tutte le classi dei Licei Classico e Linguistico si sono riuniti, arrivando a concludere che , dopo aver dato fiducia mal riposta più di una volta, l'unica soluzione rimasta era scioperare".



Da segnalare, in chiusura, come a dicembre, i ragazzi delle classi quarte dell’alberghiero (Isi Barga), denunciarono lo stesso problema legato al riscaldamento nel loro blocco.