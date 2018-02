Barga



Kme, Fratelli d’Italia ribadisce il suo “no” al pirogassificatore

mercoledì, 21 febbraio 2018, 10:16

di loreno bertolacci

Fortemente voluto e organizzato dal consigliere di opposizione del comune di Barga Luca Mastronaldi si è tenuto un incontro lunedì sera presso i locali biblioteca posti nella stazione ferroviaria di Fornaci di Barga. Alla presenza di esponenti del movimento La Libellula e del CIPAF che sono stati invitati a partecipare, Luca Mastronaldi ha presentato il segretario provinciale di Fratelli d’Italia Riccardo Zucconi, candidato di centro destra nel collegio uninominale della Camera. Erano presenti anche l’ex consigliera regionale Marina Staccioli candidata per Fratelli d’Italia nel collegio plurinominale del Senato e Giovanni Donzelli candidato anche lui per Fratelli d’Italia nei collegi plurinominali della camera.



Senza se e senza ma Luca Mastronaldi si è rivolto al pubblico presente ribadendo la sua posizione in merito al pirogassificatore che è stata, è attualmente e sarà quella di un no assoluto alla sua istallazione. Non si può e non si deve barattare la salute dei cittadini con un potenziale posto di lavoro in più e tantomeno non si deve subire, secondo Mastronaldi, un ricatto occupazionale da parte di un’azienda importante per il territorio che ha però dimostrato in questi ultimi tempi di non avere ben chiara una strategia di crescita e di investimenti. Basti ricordare che si è parlato per un certo periodo anche una riconversione industriale nel settore Idroponico.



Ha preso poi la parola Marina Staccioli che ha dimostrato di conoscere molto bene il territorio della Garfagnana e tutta la valle del Serchio, per la quale ha lavorato su varie istanze nel periodo in cui era consigliere regionale. A proposito del pirogassificatore ha dichiarato di aver preso parte alla lotta fatta contro l’inceneritore di Bagni di Lucca. Gli studi regionali hanno dimostrato che il comune di Barga è un territorio a “bassa diffusività” ovvero una valle che non disperde quanto emesso nell’aria in modo sufficiente, quindi un territorio non idoneo a tale istallazione. I posti di lavoro della KME sono importanti ma non si possono barattare con la salute degli abitanti del territorio.



Riccardo Zucconi, prendendo la parola, dopo una critica alla gestione ventennale della valle della Garfagnana da parte del PD con i risultati che sono sotto gli occhi di tutti, ha ribadito la precisa volontà del partito e della coalizione a cui appartiene. Gestire il territorio in un modo diametralmente opposto da come si è fatto fino ad ora. Capire le esigenze di chi vi abita, vivere il territorio tra la gente cercando di risolvere i piccoli problemi, rilanciare l’occupazione soprattutto nel settore turistico con un turismo diffuso. Questa è la ricetta che Riccardo Zucconi ha presentato, anche come imprenditore nel settore turistico e commerciale, quindi un addetto ai lavori. Ha parlato a lungo anche dei centri storici che stanno morendo e di quanto sia importante mantenere in vita le piccole attività o esercizi commerciali che ancora sono presenti. Qualcuno ha ricordato la dichiarazione di Baccelli del PD di alcuni giorni fa.



Parlando al pubblico chiedeva se si ricordavano Barga venti anni fa. Molti dei presenti si ricordano bene di quanto è accaduto nei dieci anni di amministrazione Sereni, del boom turistico e dell’indotto occupazionale che ha portato soprattutto per il centro storico di Barga con il cosiddetto turismo diffuso su tutto il territorio. Negli ultimi anni questo trend si è invertito ed assistiamo, sostiene Zucconi, ad un progressivo abbandono dei centri storici e delle attività presenti, derivato anche da una politica per il turismo sbagliata. Una ricetta per mantenere in vita piccole realtà imprenditoriali sarebbe quella di detassare completamente, secondo Zucconi, le attività e gli esercizi commerciali nell’ambito delle perimetrazioni dei borghi, aiutandole in questo modo ed incentivando gli investimenti in tali aree, una sorta di “zona franca” nei centri storici. L’arrivo anche nella valle della Garfagnana dei grossi centri commerciali che stanno aperti anche nei giorni festivi ha contribuito a far morire ancora di più le piccole realtà commerciali.



Si deve invertire questa tendenza, secondo Zucconi, addirittura limitando i tempi di apertura dei grossi centri commerciali, che di fatto costituiscono una concorrenza sleale verso le piccole realtà spesso a conduzione familiare. I collegamenti viari, altro problema della valle del Serchio per anni gestita, insieme alla provincia di Lucca, da amministratori del PD. L’ordinaria manutenzione delle strade non esiste più oramai da anni ed è evidente tutto questo e sotto gli occhi di tutti viaggiando per la Garfagnana. Per anni è stato alla presidenza della provincia Baccelli del PD, strano che non se ne sia reso conto di quanto stava accadendo. Per la comunità di Barga, continua Zucconi, esistono altri modi di campare che non siano quelli delle grandi aziende presenti sul territorio, basta ripensare il proprio futuro. Non si è operato bene in questa valle operosa dove attualmente manca lavoro per il giovani. Dobbiamo avere una visione più ampia con progetti diversificati che si calano nella realtà specifica di ogni singola zona. Quindi no a nuove politiche industriali e no a un pirogassificatore che danneggerebbe l’immagine della valle “del bello e del buono”.



A conclusione è intervenuto anche Giovanni Donzelli, arrivato all’incontro con un po’ di ritardo in quanto impegnato nella campagna elettorale ad Arezzo e Lucca. Ha ribadito il no al pirogassificatore che non vuole essere un no demagogico o un no sulla scia di una propaganda elettorale, ma risulta essere un no convinto che viene da esperienze lontane e tecnicamente studiate. Dire no è una questione di buon senso e può dare uno schiaffo a quelle politiche territoriali che hanno sempre gestito dall’alto le problematiche che riguardano tutti i cittadini, noncuranti delle ricadute sulla popolazione che potevano avere come la salute. Donzelli ha parlato di chiusura poi dei grandi centri commerciale nei giorni festivi per non ostacolare lo sviluppo e la vita dei piccoli negozi. Una politica di diffusione di piccole attività sul territorio, che mantiene la vita nei borghi storici, non snatura, come sostiene Donzelli, un tessuto locale unico nel suo genere. Difesa del commercio diminuendo le tasse e stop ai grandi centri commerciali. Insomma ridare vita ai centri storici e mantenere sul territorio piccole attività che ridaranno sicuramente un impulso all’economia della Garfagnana più delle grandi realtà commerciali e industriali.