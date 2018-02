Barga : fornaci di barga



Landi (M5S): "Pirogassificatore, la salute non può essere barattata con nessun interesse economico"

sabato, 10 febbraio 2018, 15:31

di tommaso boggi

È stata inaugurata oggi la sede elettorale del Movimento5 Stelle a Fornaci di Barga con la presenza del candidato al collegio uninominale di Lucca Piero Landi, che già giovedì 8 febbraio aveva fatto tappa a Castelnuovo di Garfagnana per esporre le iniziative del Movimento sia a livello nazionale che locale.

Landi, quale risultato pensa di ottenere il Movimento 5 Stelle nel collegio di Lucca?

Noi crediamo che otterremo un risultato proporzionale al grande impegno dei tanti attivisti che da giorni e giorni si sono impegnati in un'attività senza eguali con tanta passione, determinazione e siamo pronti ad accogliere anche un'eventuale vittoria in questo collegio, che non sarà però un punto di arrivo ma bensì un punto di partenza. Noi vogliamo includere tutte le risorse disponibili nel territorio affinchè si possano abbracciare inisieme quei valori di umiltà e rispetto che fino ad oggi ci sono stati tolti con arroganza da quei politici che ci hanno riempito di vessazioni.

Nel concreto quali sono le iniziative che il Movimento vuole portare avanti nel territorio lucchese?

La prima iniziativa è la rivalutazione di tutte quelle piccole imprese che costituiscono la vera ricchezza del territorio, mi riferisco ai commercianti ed ai piccoli artigiani, quelle realtà produttive che producono una ricchezza reale per il territorio. Un'altra iniziativa che vogliamo portare avanti con ogni nostra forza è la rivalutazione del fiume Serchio: noi abbiamo una risorsa fondamentale, il Serchio oggi è un problema, noi da problema lo vogliamo far diventare una risorsa non solo per le grandi aziende e per l'ENEL, ma bensì per tutti quanti i cittadini, in questo modo possiamo prevenire le inondazioni e soprattutto far capire che la natura può essere il vero patrimonio di questo territorio.

Riguardo invece alla questione della possibile trasformazione della Kme in un impianto di generazione di energia elettrica alimentato a pulper?

La nostra posizione a riguardo è bene nota, abbiamo già sostenuto con forza un concetto che non vogliamo ritrattare: la salute non può essere barattata con nessun interesse economico. Pertanto certa, siamo aperti a valutare qualsiasi possibilità, però per noi il concetto prioritario ed inalterabile è il dirittoalla salute di tutti i cittadini.