Luccasenzabarriere: "Dalle scuole di Barga ci attendevamo più sensibilità sulle problematiche dei disabili"

lunedì, 12 febbraio 2018, 09:09

Sono deceduti nella notte, Rina Brucciani, 79 anni, e Dino Bertolini, 80, trovati privi di vita nella loro abitazione a Mologno dalla figlia che si era recata da loro, come ogni mattina, per accudirli. Il medico ha constatato la morte per cause naturali e il sostituto procuratore ha disposto la restituzione...

sabato, 10 febbraio 2018, 15:31

È stata inaugurata oggi la sede elettorale del Movimento5 Stelle a Fornaci di Barga con la presenza del candidato al collegio uninominale di Lucca Piero Landi, che già giovedì 8 febbraio aveva fatto tappa a Castelnuovo di Garfagnana per esporre le iniziative del Movimento sia a livello nazionale che locale

giovedì, 8 febbraio 2018, 18:39

Rinnovato, in vista dell'approvazione del bilancio di previsione, l'accordo tra il comune e i sindacati per venire incontro ai pensionati e alle famiglie in difficoltà. La più grande novità di quest'anno riguarda la possibilità di presentare la certificazione Isee per l'applicazione della Tari (tassa sui rifiuti) in base al reddito

giovedì, 8 febbraio 2018, 10:23

La Regione Toscana ha infatti pubblicato nei giorni scorsi l’avviso per la selezione di 974 giovani da impiegare nei progetti di servizio civile regionale. Fra questi, la Regione ha finanziato in proroga, con i fondi europei destinati al programma Garanzia Giovani, anche i due progetti presentati dal comune di Barga

mercoledì, 7 febbraio 2018, 13:41

Dalle verifiche effettuare risulta che la conduttura 'di ritorno' dovrà essere sostituita interamente ma si tratta di un intervento che la provincia non può affidare nel periodo invernale perché i lavori previsti prevedono di spaccare la pavimentazione di alcune aule nel piano utilizzato dalla scuola media ospitata nell'edificio

martedì, 6 febbraio 2018, 17:44

Ancora freddo nelle aule dell’Isi 2 di Barga. Stamattina alcuni studenti hanno deciso di protestare davanti alla scuola per chiedere alle istituzioni, politiche e scolastiche, di risolvere una volta per tutte l’annosa questione e poter ritornare, entro la fine dell’anno scolastico, a fare finalmente lezione con una temperatura decente in classe