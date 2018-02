Barga



Luccasenzabarriere replica alla dirigente Farsetti: “Noi rispettiamo gli insegnanti”

giovedì, 15 febbraio 2018, 11:40

“Siamo rimasti davvero sorpresi dalla risposta della dirigente del comprensivo Pascoli di Barga, noi abbiamo piena fiducia negli insegnanti” ha dichiarato Domenico Passalacqua, presidente dell’associazione Luccasenzabarriere. Nei giorni precedenti l’associazione aveva diramato un comunicato stampa nel quale si diceva amareggiata per la scarsa adesione delle classi barghigiane al progetto di sensibilizzazione promosso dalla stessa onlus.

“Avevamo esplicitamente scritto nel comunicato che rispettiamo l’autonomia dei docenti – ha spiegato Passalacqua, – ma non possiamo non chiederci il perché di così poche adesioni a un progetto che era stato pure approvato dall’amministrazione comunale locale e che verrà messo in atto anche in altri comuni della provincia di Lucca”. Il presidente di Luccasenzabarriere ha inoltre ricordato che il progetto presentato non riguarda la didattica dei bisogni educativi speciali ma la sensibilizzazione. “Sappiamo bene che i bisogni educativi speciali (BES) sono svariati e racchiudono non solo la disabilità ma anche i disturbi specifici d'apprendimento (DSA) e le difficoltà dovute a svantaggio sociale, culturale o determinato dalla non conoscenza della lingua e della cultura italiana. Sono i consigli di classe redigere, qualora ne ricorrano le condizioni, un Piano Didattico Personalizzato (PDP), non certo la nostra associazione che ha come fine ultimo quello di sensibilizzare alla tematica della rimozione delle barriere sociali, relazionali e architettoniche”.

“Come già scritto nel precedente comunicato – ha concluso Passalacqua – auspichiamo un ripensamento dei docenti che non hanno aderito, pertanto siamo disponibili a chiarire meglio i contenuti della nostra proposta con la dirigente, con gli insegnanti e anche con i genitori”.