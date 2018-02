Barga



Mallegni (FI) ribadisce: "Pirogassificatore, referendum consultivo è la strada giusta"

mercoledì, 14 febbraio 2018, 17:23

"Prima di arrivare a conclusioni è giusto acquisire tutti gli elementi. Non bisogno avere paura delle opinioni. Se sarà dannoso per la salute dei cittadini la nostra sarà una battaglia per il no, se sarà riscontrato che non ci sono rischi per la salute dovrà essere fatto un referendum consultivo": è la posizione di Massimo Mallegni, candidato al Senato della Repubblica nel collegio uninominale Toscana 5 che comprende Lucca e Massa Carrara e capolista nel listino proporzionale Toscana 1 che comprende Lucca, Massa Carrara, Pistoia, Prato e Firenze in merito al progetto di realizzazione del pirogassificatore a Fornaci di Barga.



"Condivido e sottoscrivo la posizione di Umberto Sereni, Luca Mastronaldi e Guido Santini. L'idea del referendum consultivo, prevista dallo statuto del comune, lo prevede. E' giusto andare a chiedere ai cittadini che ne pensano. La salute però – ha conclude Mallegni – è al primo posto e questo è bene che sia chiaro".

