Nasce il Gruppo Marciatori Fidas Fornaci

venerdì, 2 febbraio 2018, 13:41

E’ stato costituito a Fornaci di Barga il “Gruppo Marciatori Fidas Fornaci”, una nuova realtà intesa a raccogliere tutti gli appassionati delle marce non competitive. Il gruppo, che è inserito nella attività del Gruppo Donatori di Sangue Fidas ha svolto già una attività in occasione della ormai famosa “Marcia dei Braccialetti Rosa” che si svolge ogni anno a Fornaci nel mese di Agosto in difesa della donna e contro la violenza sulle donne. Tale gruppo, composto da marciatori che già facevano parte di altri gruppi, ha già partecipato, con successo, alle prima marce dell’anno nella provincia ed oltre.

Nel suo programma segnaliamo la Marcia non competitiva di domenica 11 Marzo 2018 denominata “1^ Passeggiata Fornacina” con un percorso variabile di 1,5 – 3 - 8 e 15 Km. che si snoderà nel paese, sulle colline circostanti e che raggiungerà, nella suo percorso più lungo, il Duomo di Barga. Nelle iniziative previste è da evidenziare inoltre la collaborazione di una marcia in data 15 Aprile pomeriggio a Viareggio denominata “Marcia dei Palloncini Rosa” anch’essa dedicata alla donna ed organizzata in collaborazione con il gruppo Donatori di Sangue Fidas di Viareggio e con la Croce Rossa di Viareggio. Ad Agosto la consueta “marcia dei Braccialetti Rosa” che ha esteso ormai la sua notorietà in tutta la valle. Nel mese di dicembre inoltre avrà luogo la seconda marcia di Natale per le vie del paese in una suggestiva cornice di vetrine e luci. Un programma davvero intenso ed interessante in nome della donazione e della amicizia fra le persone.

Il consiglio Direttivo è composto, oltre che dal Presidente del gruppo Donatori Giannetto Lucchesi, da Paolo Corrieri, da Alessio Suffredini, da Colombini Tiziana, da Cassai Barbara, da Guadagnini Barbara e da Salotti Giovanni. Al gruppo, dalle pagine del Giornale, auguriamo la migliore riuscita delle manifestazioni in programma ed una sempre più attenta e puntuale attenzione alla donazione del sangue.