Barga



Partono a marzo gli Incontri Letterari di Barga

giovedì, 22 febbraio 2018, 16:22

di simone pierotti

Una nuova iniziativa culturale proposta da Unitre Barga, Cento Lumi, Acli Barga, Tra le Righe e con il patrocinio del comune di Barga prenderà il via dal mese di marzo, con la presentazioni di libri di autori locali e non.



“Incontri letterari” inizierà venerdì 2 marzo, alle 17, presso la biblioteca comunale “Fratelli Rosselli” con Paolo Buchignani che presenterà il suo libro “Ribelli d’Italia. Il sogno della rivoluzione da Mazzini alle Brigate Rosse”. Secondo incontro sabato 10 marzo alle 16 presso il Circolo Acli “Rita Levi Montalcini di Barga con Giuseppe Calabretta e il suo libro “Il mastro, il sigaro, la sedia”. Ancora un appuntamento al Circolo Acli sabato 17 marzo alle 16 con Oreste Verrini e “Il cammino del Volto Santo. La via Francigena di Montagna”.



Venerdì 23 marzo alle 17, presso la sala consiliare del comune di Barga Folco Terziani sarà intervistato da Andrea Giannasi e Gina Truglio della Libreria Ubik Lucca.