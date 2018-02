Barga



Pd, Marcucci e Baccelli lanciano la sfida: "Non guardate i sondaggi, ma la nostra cultura amministrativa"

venerdì, 2 febbraio 2018, 19:41

di andrea cosimini

Pubblico delle grandi occasioni per l'apertura della campagna elettorale del Pd in vista delle elezioni politiche del 4 marzo. Una campagna elettorale che si chiuderà su un altro importante "palcoscenico", quello del Teatro Alfieri di Castelnuovo di Garfagnana, il 2.



Ebbene. Come apertura non ci si poteva aspettare, onestamente, di meglio. Cinema Roma strapieno, con addirittura posti in piedi, e traffico in tilt all'esterno del locale. Davvero un risposta forte per la presentazione a Barga dei due candidati del territorio scelti dal Partito Democratico: Andrea Marcucci e Stefano Baccelli. Due nomi di certo non nuovi ma, anzi, conosciuti per il loro passato politico e amministrativo in Valle del Serchio. Due "dinosauri", se così si può dire, della politica locale. L'uno (Marcucci) candidato al collegio uninominale del Senato per la provincia di Lucca e Massa, l'altro (Baccelli) al collegio uninominale della Camera per la provincia di Lucca.



A fare gli onori di casa è stato il segretario comunale del Pd di Barga, Lara Baldacci, che, con un filo di emozione, ha introdotto la serata presentando brevemente i due candidati e facendo subito un appello al voto davanti alla folta platea. "Non è un momento facile per il Pd - ha esordito Baldacci - tra la demagogia e il populismo del Movimento 5 Stelle e il centrodestra che si ripresenta con le solite facce e le solite proposte di vent'anni fa. Dobbiamo però non scoraggiarci e andare tra la gente, per far capire a tutti quanto è stato fatto di buono in questi anni dal governo al di là delle "fake news". Dobbiamo far capire alla gente che la strada percorsa è quella giusta e lo testimoniano i dati sull'occupazione, sul Pil, sui diritti umani, sulla cultura, sull'ambiente, sulla scienza e sull'Europa. Noi mettiamo in campo concretezza, passione, competenza e radicamento al territorio".



La parola è poi andata a Mario Puppa, sindaco di Careggine, successo a Patrizio Andreuccetti nella carica di segretario territoriale del Pd. "E' entusiasmante aprire così una campagna elettorale - ha detto Puppa - che, sinceramente, ci vede in difficoltà. Noi però siamo sempre andati avanti per la nostra strada. In politica abbiamo sempre ricercato i "professionisti" del settore per dare al territorio opportunità che altrimenti non avrebbe avuto. Non vendiamo il simbolo di un partito, ma il valore delle singole persone candidate".



Quindi è stata la volta dell'onorevole Raffaella Mariani, a questo giro fuori dai giochi elettorali, che ha approfittato del suo breve intervento per fare anche un po' il punto dei suoi tre mandati consecutivi in Parlamento. "Il nostro territorio - ha dichiarato - è sempre stato visto come di seconda categoria rispetto agli altri territori della Toscana. Invece posso dire che abbiamo fatto molte cose in questi anni e i nostri comuni, quelli della Valle del Serchio, sono diventati un esempio per altre realtà".



Infine la parola ai protagonisti. Il primo a prendere il microfono è stato l'attuale consigliere regionale Stefano Baccelli che ha ricordato le cose fatte dal Pd in Valle del Serchio negli ultimi anni e ha invitato tutti gli elettori a non guardare troppo ai sondaggi. "Una partenza incredibile. Una partecipazione straordinaria - ha rotto il ghiaccio Baccelli -. Sono orgoglioso di rappresentare il Pd e il centrosinistra. Orgoglioso anche personalmente all'idea di rappresentare questi territori alla Camera dei Deputati. E non perché ritengo che non ci siano altre persone in grado di accettare questa sfida all'interno del partito. Come Pd, infatti, siamo gli unici ad avere una classe dirigente seria e vera".



"Vi chiedo - ha continuato -: cosa era Barga vent'anni fa? E cos'è oggi? Cos'era l'istituto alberghiero fino a dieci anni fa? Pensiamo poi alla Lucca-Aulla, cosa è diventata. Poi lo scalo merci, da poco protocollato, a Castelnuovo e quello che intendiamo fare, e che faremo, a Camporgiano. Pensiamo al Ponte di Rivangaio. Al Ponte sul Serchio".



"E allora - ha concluso - non guardate a Stefano Baccelli e Andrea Marcucci, ma alla nostra cultura amministrativa, rispettosa delle regole. I sondaggi, a noi sfavorevoli, lasciamoli da parte. Se il proseguo della campagna elettorale avrà lo spirito di stasera ce la faremo".



Dulcis in fundo, il "padrone di casa", quasi idolatrato dalla folla: il senatore Andrea Marcucci. "Ringrazio in particolar modo due sindaci - ha subito detto Marcucci -, non me ne vogliano gli altri qua presenti, che sono Marco Bonini e Luca Menesini, due amministratori competenti e capaci che hanno permesso a noi istituzioni di ottenere certi risultati. Grazie anche ai rappresentanti in regione, Marco Remaschi e Ilaria Giovannetti, e grazie infine a Stefano (Baccelli, ndr) che, pur essendo in una posizione di comodo, ha deciso di rimettersi in gioco".



"Veniamo da dieci anni difficili - ha spiegato il senatore -. Dieci anni di crisi che hanno creato malcontento, rabbia e sfiducia. Ma andiamo verso elezioni che vedono finalmente un nuovo sistema elettorale che avvicina di più gli elettori alla politica. In questi anni abbiamo cercato di accompagnare questa Italia in una direzione diversa. Anche se ancora non è stato fatto abbastanza. Per questo vogliamo fare di più. E lo vogliamo fare con i valori del centrosinistra. Con il governo Berlusconi si diceva che "con la cultura non si mangia". Ebbene. Il nostro governo ha dimostrato che non è così".



"Per queste elezioni - ha infine concluso - ho scelto il motto "Vero. Serio. Concreto" perché credo che mi rappresenti".



Brevi e concisi gli accenni alle questioni territoriali, sia da parte di un candidato che dell'altro, con solo un piccolo intervento del senatore Andrea Marcucci in merito alla "scottante" vicenda del "pirogassificatore" alla Kme: in questo caso Marcucci non si è voluto esprimere né a favore né contro, ma ha dichiarato semplicemente di voler affrontare la questione "senza pregiudizi" e con "buon senso".



Chiusura della serata con addirittura due buffet (per accontentare tutti i partecipanti): uno al bar Alpino e uno al ristorante La Pergola.