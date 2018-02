Pirogassificatore, Libellula chiede una risposta secca ai candidati

Altri articoli in Barga

mercoledì, 28 febbraio 2018, 23:29

A parlare è il consigliere provinciale Simone Simonini, nonché segretario della Lega, che si congratula per la vittoria conseguita domenica dalla barghigiana Giulia Biagioni. La ragazza infatti ha conquistato la maglia tricolore nel campionato italiano MTB indetto dalla UISDP, la gran fondo team Sculazzo disputatosi a Campagnola Reggio Emilia

mercoledì, 28 febbraio 2018, 13:41

Domenica 11 marzo, giornata di grande spettacolo a Barga. Francesca Inaudi, protagonista di fiction come Tutti pazzi per amore e Una pallottola nel cuore accanto al grande Gigi Proietti, ma anche di film e videoclip, sarà in scena al Differenti con La vedova scaltra di Goldoni.

mercoledì, 28 febbraio 2018, 11:11

I garfagnini sono un po’ contenti, un po’ esterrefatti. Mai visti tanti politici da queste parti. Per di più, dicono, senza tagliare nastri, visto che di solito li si vede alle varie inaugurazioni. Fra poco la pacchia – o l’invasione, a seconda dei punti di vista – finirà e, con...

lunedì, 26 febbraio 2018, 11:01

Il candidato al Senato, Massimo Mallegni, Forza Italia replica ad Andrea Marcucci, Partito Democratico, presidente della commissione cultura uscente e candidato al Senato nello stesso collegio sui piccoli comuni. Mallegni è stato sindaco di Pietrasanta per tre mandati. Incarico che invece non ha mai ricoperto il candidato del Pd

venerdì, 23 febbraio 2018, 15:10

Disagio vissuto questa mattina da alcuni donatori del sangue all'ospedale di Barga costretti a tornare a casa per via dello sciopero degli infermieri nonostante nessuno si sia preoccupato di avvisarli per disdire il loro appuntamento

giovedì, 22 febbraio 2018, 16:29

For.Tu.Na intende proporre percorsi di formazione rivolti ad allievi disoccupati nei temi dell’accoglienza, ricevimento e della ristorazione promuovendo la promozione del territorio, dei beni culturali e delle diverse attrattive che la nostra terra offre. I corsi saranno presentati a valere sugli avvisi della Regione Toscana e realizzati nella Piana di...