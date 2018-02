Barga : fornaci di barga



Tonini: "Il caso di Khalid è costantemente all’attenzione dell’amministrazione"

giovedì, 1 febbraio 2018, 13:46

Sulla tragica storia (segnalata ieri dalla Gazzetta) di Khalid, marocchino con cittadinanza italiana, residente a Fornaci di Barga, attualmente senza né casa né lavoro e con il rischio concreto di finire in mezzo alla strada assieme alla sua famiglia, interviene il consigliere delegato al sociale del comune di Barga, Lorenzo Tonini.



"La famiglia - chiarisce Tonini - da anni è seguita dai servizi sociali del territorio e il caso è costantemente all’attenzione dell’amministrazione. Si dice che a tuttora non sono state trovate soluzioni di ricovero per la famiglia interessata; è bene precisare che nel nostro comune, ad oggi, non abbiamo case di edilizia popolare disponibili. L’unico appartamento che si è liberato alcuni giorni fa, precisamente nei primi giorni di gennaio, è stato assegnato alla famiglia della figlia maggiore di Khalid, che doveva liberare l’appartamento dove abitava per le stesse motivazioni del padre. Alla figlia, regolarmente inserita nella graduatoria comunale, è stato pertanto assegnato un appartamento a Barga abilitato per accogliere nuclei famigliari fino a 6-7 persone. Il nucleo famigliare della figlia è composto da madre, padre e un bambino piccolo, dunque da tre componenti".

"Vista la situazione di emergenza - prosegue il consigliere - , si è tenuta una riunione con tutti i diretti interessati, compresi i servizi sociali del territorio in cui è stato concordato di chiedere alla figlia di ospitare temporaneamente nell’alloggio assegnatole la famiglia del padre Khalid, visto che vi erano gli spazi abitativi sufficienti per essere ospitati. Al nostro ufficio anagrafe la famiglia di Khalid risulta composta da padre, madre e due figli minorenni. Complessivamente, quattro componenti adulti e tre minorenni".

"Pertanto - spiega Tonini - , anche se temporaneamente, il problema era risolto. Purtroppo, successivamente alla soluzione, la figlia ha espresso la volontà di non poter ospitare il padre".

"Ribadiamo - conclude - che attualmente l’unica soluzione è quella concordata, ancorchè temporanea e confermiamo gli impegni dell’amministrazione nei riguardi della famiglia di Khalid che non è stata abbandonata, bensì seguita e tutelata nella problematica".