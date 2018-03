Barga



A Barga parte un corso di inglese rivolto ai commercianti

mercoledì, 28 marzo 2018, 11:35

di simone pierotti

Un mini-corso rivolto ai commercianti del comune di Barga per sviluppare l’acquisizione di base tramite la comunicazione orale della lingua inglese per le ordinarie necessità di lavoro giornaliere di chi gestisce un’attività commerciale e che deve interloquire in modo sufficientemente comprensibile con i turisti stranieri che visitano Barga ogni anno.

Il mini-corso si articola in 5 sedute serali dove gli studenti lavorano insieme con il docente di madrelingua inglese simulando diverse situazioni lavorative: come accogliere il turista, dare indicazioni stradali, dare consigli durante il soggiorno a Barga, come consigliare piatti tipici, proporre un menù e prendere ordinazioni, gestire prenotazioni, assistere agli acquisti. Costo: 30 euro a persona escluso materiale didattico. Gruppo: da minimo 6 a massimo 12 partecipanti. Livello richiesto: essenziale una conoscenza base scolastica. Frequenza: una seduta di 120’ una sera alla settimana da concordare. Sede: Unitre Barga c/o Circolo Acli Viale Cesare Biondi 15. Iscrizioni entro lunedì 9 aprile. Per informazioni ed appuntamento per l’iscrizione: unitre.barga@virgilio.it o 347 2590283 dopo le 18. Il ricavato del corso sarà utilizzato da Unitre Barga per portare avanti