Barga



Andrea Brunini presenta il nuovo album allo Shamrock con Michele Mud e gli Overdose

venerdì, 2 marzo 2018, 10:58

Arriva allo Shamrock Irish Pub di Barga il cantautore lucchese Andrea Brunini, per presentare il nuovo album “L’isola dei giocattoli difettosi”.

Dopo aver inaugurato il tour invernale in apertura a Thegiornalisti, Kee Marcello, Jiro Okabe, Tuff Glam Band, Sasha Torrisi, Tolo Marton, Elya, Alteria, Povia e Finaz, chitarrista della Bandabardò, i prossimi mesi del 2018 vedranno Andrea e la sua band (Filippo Bertolacci alla batteria, Edoardo Pieri alla chitarra e Matteo Consolati Casali al basso) collaborare con altri artisti importanti del panorama musicale italiano, emergente e non. L’album dell’artista di Borgo a Mozzano, “L’isola dei giocattoli difettosi”, è disponibile su iTunes e su tutti gli store digitali e segue il progetto precedente, “Vietato calpestare i sogni”, uscito a dicembre 2015. Stavolta non c’è un filone musicale ben definito ma Andrea attraversa molti stili, con sperimentazioni che prendono spunti anche dal punk-rock o dal rap, anche se come sempre la massima importanza è data alle parole, portando l’attenzione sulla storia che sta alla base dell'album, legando ogni brano quasi fosse un telefilm a puntate.

Sabato 3 marzo sarà allo Shamrock Irish Pub di Barga, in via Guglielmo Marconi 10. In apertura gli Overdose, che per l’occasione presentano il progetto “Overacoustic”, proponendo alcuni brani originali e classici del repertorio grunge degli anni ’90 in chiave acustica e il cantautore Michele MUD, che presenta le sue canzoni in chiave indie pop.

Questo il link all’evento: https://www.facebook.com/events/143789402960210/

Gli Overdose nascono nell'ottobre 2010, per la comune passione per la musica grunge e la generazione X degli anni novanta. Fin dagli esordi, il power trio ha composto brani originali, cercando di riportare ai giorni nostri il Seattle Sound di quel periodo, ispirandosi a gruppi come Alice in Chains, Mudhoney, Soundgarden, L7, ecc.

L’album d'esordio risale al 1991e ad esso sono seguiti tours nazionali e aperture a musicisti come Sasha Torrisi (ex Timoria), Phil Palmer (Dire Straits), Richie Ramon (Ramones), Gilby Clarke (Guns'n Roses), L.A. Guns, Exilia, Vision Divine, Geoff Tate (Queensryche), Enuff Z'Nuff, Silver Dust, Chris Slade (AC/DC), Elya, Povia, band spalla per i Mistonocivo nel tour Superego, per tutta la parte Italiana del tour europeo di Caitlin Koch e Devon Mayson, parte del tour italiano di Jiro Okabe, Alex Kane e Timothy Jimenez, American Hitmen, Shameless/Tuff.. la band ha lavorato ad un nuovo repertorio per proporre un nuovo sound completamente "made in Overdose" con l'aiuto del produttore Alex Kane direttamente da Los Angeles!

Un progetto nato nel 2014, all'attivo l’album "D'amore e di fango" e circa 150 live, questo è MUD. Vincitore del Premio "Voci per la libertà" di Amnesty International emergenti, finalista in numerosi concerti nazionali (Premio Bertoli, Bologna Musica d'Autore, Premio Senza Etichetta, Premio Poggio Bustone, Musica contro le Mafie) ha aperto i concerti di Elio e le Storie Tese, Andrea Mirò, Shasta Torrisi (Ex- Timoria), Finaz (Bandabardò). E’ stato selezionato da Red Ronnie per il progetto FIAT Music che lo ha portato ad esibirsi a Casa Sanremo durante i giorni del Festival e in alcune trasmissioni in diretta di Red Ronnie. .