Andrea Marcucci eletto capogruppo del Pd al Senato

martedì, 27 marzo 2018, 22:08

Vinti 500 mila euro con un gratta e vinci "Doppia Sfida" alla ricevitoria gestita da Eginio Brondi e Daniela Rossi a Mologno. Un grosso colpo mandato a segno da un anonimo, al momento, vincitore che ancora non si è fatto vivo presso il bar

martedì, 27 marzo 2018, 13:46

La Uilm Area Nord Toscana risponde prontamente alle offese lanciate dal movimento Libellula e interviene per fare alcune precisazioni circa la posizione del sindacato nella trattativa con l'azienda, invitando infine tutti ad abbassare i toni sulla vicenda "pirogassificatore" alla Kme

martedì, 27 marzo 2018, 10:20

Il gruppo per l'ambiente in Valle del Serchio "La Libellula" torna a parlare del presunto accordo tra Kme, cartiere e regione per la realizzazione del pirogassificatore a Fornaci di Barga riservando severe critiche nei confronti del sindacato Uilm

lunedì, 26 marzo 2018, 17:39

“Le nouveau printemps de folies”, con questa frase si è voluta titolare una grande festa, quella di novanta anni di vita di un esercizio commerciale che ha fatto storia a Fornaci di Barga, la gioielleria Foli

sabato, 24 marzo 2018, 11:56

La sfida "Primi di Toscana", riservata agli allievi degli istituti alberghieri toscani, è ormai entrata nel vivo. Martedì 27 marzo, gli allievi e le allieve dell'Istituto Pieroni di Barga, in provincia di Lucca, si esibiranno a partire dalle 11

venerdì, 23 marzo 2018, 15:03

Giacomo Giannarelli, presidente del gruppo consiliare M5S, ha chiesto alla giunta regionale di dire "no" al progetto pirogassificatore Kme a Fornaci di Barga e in parallelo di istituire un tavolo di lavoro con esperti nazionali ed internazionali per supportare le aziende su riduzione rifiuti speciali e produzione energia