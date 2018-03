Barga



Gioielleria-ottica Clementina Foli, 90 anni che fanno storia per Fornaci di Barga

lunedì, 26 marzo 2018, 17:39

di loreno bertolacci

“Le nouveau printemps de folies”, con questa frase si è voluta titolare una grande festa, quella di novanta anni di vita di un esercizio commerciale che ha fatto storia a Fornaci di Barga, la gioielleria Foli.



Bene il francesismo ma tradotta in pratica “la nuova primavera di follie” che si ripete da novanta anni non è poi così nuova. Novanta anni di attività risultano un grande traguardo per Clementina Foli. Un mestiere ereditato dalla famiglia che ha dato tanta soddisfazione e lustro alla comunità fornacina, in particolar modo quando questa attività era pressoché unica sul territorio e la gente che scendeva a Fornaci da tutta la Garfagnana riconosceva nell’oreficeria Foli un punto di riferimento per il regalo prezioso o per l’anello nunziale, insomma un valore aggiunto al regalo che si manteneva nel tempo. L’attività portata avanti per tanti anni con altrettanta passione hanno fatto il resto.



Anche ai giorni nostri, in un’epoca fatta di “E commerce” ed acquisti sul Web, avere un negozio navigato come quello dell’oreficeria di Clementina Foli è sinonimo di qualità e sicurezza nell’acquisto, oltre che una grande competenza e professionalità maturata negli anni. Il rapporto amichevole che si instaura con il cliente fanno il resto. La storia di Fornaci di Barga e di tutto il comune si può dire che l’abbia fatta anche questa attività; di generazione in generazione i Foli hanno mantenuto fede ad una tradizione ed una passione ereditata dal fondatore nel lontano 1928. La guerra non ha impedito di continuare quanto intrapreso fino ai giorni nostri e la centralità dell’attività in una cittadina operosa come quella di Fornaci di Barga hanno consentito uno sviluppo dell’attività stessa.



Nei locali recentemente rinnovati dove il bianco ed il minimalismo fanno da padroni, gli articoli esposti assumono una particolare rilevanza ed evidenza, concentrando la percezione visiva del cliente proprio sul soggetto- articolo e non sull’intorno. Un bell’intervento di ammodernamento e finitura esterna dell’immobile che ospita da decenni il negozio completano il lavoro di restyling dell’attività. Lavoro di finitura che ha conferito alle facciate uno vago sapore retrò, con aperture a tutta luce che hanno portato ad un giusto connubio il vecchio ed il nuovo, proprio come l’attività che negli anni è stata sempre attualizzata senza mai dimenticare l’epoca e l’origine, integrandosi bene con quello che succedeva intorno senza mai rimanere indietro. Tocco di classe della serata sono stati anche i suoni metallici particolari emessi dall'Hang Drum, uno strumento musicale costituito da una cavità centrale e da otto piccole cavità laterali a cui ha dato voce, pardon, suono il percussionista amico Davide Friello, oltre che un aperitivo servito nei vicini locali allestiti con gusto per l’occorrenza. Novanta anni quindi di storia, prendendo, come scrive Italo Calvino, “la vita con leggerezza, che leggerezza non è superficialità, ma planare sulle cose dall’alto, non avere macigni sul cuore.”



Con questa “filosofia di vita” Clementina Foli e la sua gioielleria continueranno a servire i propri clienti-amici, perché come tali vengono trattati tutti gli avventori che si presentano da decenni in uno dei primi e più importanti esercizi commerciali di Fornaci di Barga.