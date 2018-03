Barga



Il Ciocco punta sul turismo sostenibile

mercoledì, 28 marzo 2018, 15:44

E’ stato presentato nei locali del Ciocco Studios il calendario 2018 delle escursioni e attività in programma nella montagna del Ciocco, il parco che si estende nel comune di Barga per oltre 600 ettari e dotato di strutture ricettive, ricreative e ristorative in grado di soddisfare la clientela più variegata.

Una programmazione suddivisa per stagione che propone, ogni giorno dell’anno, attività guidate di tre ore aperte a tutti, da trekking nella natura a laboratori di cucina, da safari fotografici a tour in e-bike e visite storico/culturali (per informazioni e prenotazioni: 0583 719401; info@ciocco.it).

«Il calendario, che presenta il titolo di “The Living Mountain – 365 giorni di esperienze”, rappresenta una novità sotto molteplici punti di vista. In primo luogo si tratta di attività adatte a tutti, rivolte a coloro che amano la natura, la vita all’aria aperta, il cibo sano e d’eccellenza. Eventi giornalieri, che non presentano particolari difficoltà e prenotabili con un anticipo di 48 ore. Si ripetono settimana dopo settimana e hanno come punto di partenza la tenuta privata del Ciocco, per andare oltre i suoi confini», spiega Anna Paola Biagi, Destination Manager del Ciocco.

«Un’occasione per il turista di scoprire le eccellenze naturalistiche, la storia e le tradizioni gastronomiche della Valle del Serchio e per il visitatore locale di ritrovare questi aspetti, grazie alla guida di un professionista qualificato, all’interno della tenuta stessa», prosegue Biagi, sottolineando come la programmazione sia un ulteriore strumento di promozione turistica per il territorio.

Anche l’amministratore delegato del Ciocco, Andrea Barbuti, evidenzia come questo sia un punto di partenza importante, e ringrazia tutte le figure che si sono rivelate indispensabili per la nascita di una proposta così articolata, a partire dalle guide Stefano Pucci, Daniele Bonini, Alessandra Fiori, Stefania Daniele, Manuel Micheli, Giovanni Giuliani, Mirco Toni, Valentina Lucchesi, Pierluigi Pellizzer, Maria Elisa Caproni, Virginia Fabbri e Sara Moscardini.

«Una serie di eventi che non fa altro che confermare il percorso intrapreso dal Ciocco nell’ambito del turismo sostenibile e slow», afferma Alessandro Stefani, responsabile Marketing e Communication della società, ricordando il premio ottenuto all’inizio dell’anno dal Ciocco, riconosciuto dai giornalisti del Gruppo Italiano Stampa Turistica come “Green Accommodation Italia 2018”.