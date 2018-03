Barga



La Libellula incontra l'agenzia regionale per la sanità

mercoledì, 21 marzo 2018, 13:27

Nell'ottica di stabilire un percorso concreto di studio e di tutela della salute dei cittadini della Valle del Serchio, il gruppo per l'ambiente "La Libellula" ha chiesto recentemente un incontro con l'agenzia regionale per la sanità.



"Come tutti sappiamo - esordisce - la nostra Valle presenta preoccupanti eccessi di mortalità per una serie di patologie, come evidenziato dai dati pubblicati nel 2011 dal professor Biggeri (dipartimento di epidemiologia e prevenzione - Università di Firenze) che ci segue da tempo. L'incontro, riservato agli amministratori locali, si terrà nella mattina di venerdi 30 marzo, e vedrà la presenza dello stesso professor Biggeri".



"A questo proposito - sottolinea - stiamo invitando tutte le amministrazioni comunali di Garfagnana e Media Valle del Serchio, alcune delle quali ci hanno già comunicato la propria disponibilità, cosa di cui ringraziamo fin d'ora".



"Confidiamo - incalza - che tutti i nostri sindaci sapranno dimostrare un senso di responsabilità verso la tutela della salute pubblica e non vorranno rinunciare a questa occasione interessante per gettare le basi di una futura collaborazione e condivisione di uno dei temi più importanti per la popolazione".



"La Libellula - conclude - proseguirà comunque su questa strada con impegno e trasparenza, affinchè tutti i cittadini possano essere sempre aggiornati sugli sviluppi di questo progetto e su quanto viene fatto a livello locale per tutelare la nostra salute".