Barga



Le transenne della discordia

domenica, 4 marzo 2018, 18:25

di loreno bertolacci

Genitori, parenti e nonni di alunni delle scuole elementari di Barga che tutti i giorni accompagnano i propri bambini a scuola, oltre che alcuni residenti della zona di Pian Grande, ci hanno segnalato la situazione di disagio che crea una transennatura presente da anni sul marciapiede lungo la strada ed in parte nel parco delle scuole elementari.

L'intervento venne fatto dall’amministrazione comunale al fine di scongiurare pericoli di cadute di materiale dall’alto di un vecchio fabbricato in pietra la cui proprietà risulta difficilmente rintracciabile trattandosi di persone nate i primi anni del secolo scorso. Sembra che questo immobile sia uno dei primi realizzati in Pian Grande; da anni versa in precarie condizioni di stabilità e manutenzione e per questo all’epoca si rese necessaria l’apposizione di transenne. Gli eventi atmosferici di questi ultimi tempi ed in particolare l’ultima nevicata hanno poi contribuito ad aggravare la situazione. E’ stata riscontrata la caduta di pezzi di copertura, probabilmente derivata dal carico maggiore della neve o dallo scivolamento della stessa verso la parte bassa del tetto.

Queste condizioni preoccupano i residenti ed in particolare i genitori dei bambini che frequentano la scuola e che tutti i giorni si trovano nelle condizioni di non poter fruire di un tratto di marciapiede prospiciente il fabbricato. Anche la grande superficie di parco della scuola, transennata giustamente per motivi di sicurezza, potrebbe essere fruita se si ponesse mano al problema e si trovasse una soluzione. Le persone che hanno segnalato la questione si auspicano che l’amministrazione comunale se ne occupi in modo più incisivo, utilizzando tutti gli strumenti a disposizione inclusa l’ipotesi di un’acquisizione della proprietà per un eventuale restauro o consolidamento della struttura. Lasciando così le cose la situazione può solo peggiorare.

E’ appena il caso di sottolineare che alcune associazioni presenti nel comune hanno manifestato l’idea di poter utilizzare detto immobile come sede sociale o di ritrovo, impegnandosi anche personalmente in interventi di recupero una volta che lo stesso sia disponibile. Si capiscono anche le notevoli difficoltà che si incontrano in queste vicende; vecchie proprietà, spesso indivise, dove i titolari sono passati a vita migliore e frequentemente gli eredi non hanno più interesse o disponibilità economica per effettuare una ordinaria manutenzione. E’ altrettanto vero però che un minimo di decoro urbano e sicurezza dovrebbe essere garantito. L’augurio dei residenti è quello che si metta mano ad una situazione che perdura da anni e che finalmente consenta l’utilizzo del marciapiede con continuità e la fruizione della porzione del parco della scuola in situazioni di sicurezza.