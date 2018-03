Barga



Mallegni al Puccini: “Cambiamento radicale della politica sul territorio con il contributo di tutti”

venerdì, 2 marzo 2018, 13:40

di loreno bertolacci

La chiusura della campagna elettorale di Mallegni in media valle e Garfagnana ha segnato un importante momento di riflessione per i partecipanti sul ruolo che deve avere un rappresentante istituzionale nell’area in cui è stato eletto. In una serata nevosa con allerta meteo è stato registrato un buon numero di intervenuti al cinema Puccini di Fornaci di Barga.



Massimo Mallegni, preoccupato del rientro a casa della gente in quanto iniziava a nevicare copiosamente ha esordito con una riflessione: “Giornate intense ed interessanti sono state quelle che ho avuto nel territorio della valle del Serchio e Garfagnana, con un crescendo nei rapporti con le persone ed il territorio stesso. Proprio come mi è accaduto quando facevo il sindaco ma al contrario di quanto si possa pensare le persone che ho incontrato non hanno fatto solo richieste ma hanno dimostrato la volontà di dare il proprio contributo per un cambiamento radicale della politica sul territorio. Unica richiesta fatta in modo esplicito è stata: quando sarai eletto non scomparire come hanno fatto gli altri. In questi anni è mancata la presenza delle istituzioni sul territorio e di questo ci dobbiamo fare carico”.



“Non ci sono partiti più bravi e meno bravi - sostiene Mallegni -. C’è bisogno di cambiare, c’è bisogno di una presenza costante sul territorio anche da parte dei rappresentanti votati per andare a Roma. Presenza per trasformare le richieste del territorio in azioni legislative, nell’interesse di questo magnifico territorio che è la Garfagnana.”



Continua Mallegni: "Ho visitato magnifiche aziende sul territorio che si sentono isolate per la viabilità, per il trasporto pubblico e per la ferrovia. Sono stato invitato da tante aziende più o meno grandi, alla Kedrion non sono andato perché non mi hanno invitato. Le previsioni di spesa e stanziamenti, in modo cospicuo, debbono essere messi a disposizione di questo magnifico territorio a livello infrastrutturale. Se fai il senatore della repubblica devi recepire le richieste del territorio e fare leggi che abbiano un riverbero nazionale. Se il 5 marzo verrà eletto Massimo Mallegni senatore, avremo la fortuna di avere eletto un sindaco, che conosce bene i problemi della gente, che conosce l’Imu, la tassa sulla spazzatura e tutti i problemi reali della gente. Purtroppo i parlamentari eletti per tanti anni, anche in questo territorio, non parlano dei problemi reali della gente e di argomenti di carattere amministrativo comunale o locale perché non avendo mai fatto la gavetta, non essendo mai stati amministratori locali, questi problemi non li sanno, non li conoscono. Lasciare più tasse pagate dai cittadini sul territorio ed ai comuni, questa sarà la mia politica nazionale.”



Il sindaco di Vagli Mario Puglia presente, dovendo ritornare responsabilmente nel proprio comune perché come sindaco doveva coordinare le operazioni di pulizia delle strade piuttosto che le emergenze derivate dalla copiosa nevicata, è intervenuto brevemente ed ha ribadito quanto già detto in un precedente incontro: “Io voterò Massimo Mallegni –ha esordito– proprio perché votando un amministratore locale so che ben conosce le problematiche del territorio che rappresenta. Se poi siete contenti delle strade, dell’occupazione, della sanità in Garfagnana e se pensate che non ci siano problemi, allora continuate a votare Marcucci, se invece pensate che le cose non vadano poi così bene nella valle del Serchio e Garfagnana, allora votate Massimo Mallegni. Vi debbo salutare perché debbo correre nel mio comune; mi hanno chiamato e debbo essere presente sul territorio che rappresento per far fronte all’emergenza neve.”



La serata è continuata con qualche intervento del pubblico al quale Massimo Mallegni ha risposto. Sicurezza, giustizia amministrativa, giustizia contabile sono stati altri problemi affrontati dal candidato al senato della Repubblica.



“Per il problema tanto attuale del pirogassificatore di Fornaci di Barga – dichiara Mallegni - ricordo il mio impegno a far chiudere l’inceneritore nel comune di Pietrasanta. Un no chiaro a qualsiasi intervento che possa mettere a rischio la salute dei cittadini. Il sindaco di Barga deve prendersi carico del problema se necessario anche con un referendum popolare, non essendo oggetto del suo mandato iniziale la realizzazione di un intervento così importante per la salute della collettività. La ricerca di nuove strategie aziendali per la salvaguardia di tutti i posti di lavoro e per lo sviluppo delle Kme che non sono senz’altro quelle del pirogassificatore. Potrebbe essere un pagliativo temporaneo per poi progressivamente riconvertire una industria metallurgica di importanza nazionale in altro settore e lascio a voi immaginare. Il problema Kme andrà affrontato appunto a livello di governo centrale al fine di garantire la vita e lo sviluppo di una importante azienda che ha dato tanta occupazione nella valle del Serchio.”



Preoccupato per il rientro a casa dei presenti, ha poi velocizzato la disamina di altri argomenti che sono all’ordine del giorno nelle nostre realtà locali evidenziati dalla gente che ha incontrato. Salutando poi tutti con l’ appuntamento, se eletto, ai primi incontri sul territorio nelle prime settimane dopo le elezioni.