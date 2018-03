Barga



Mastronaldi: "Ribadisco il mio "no" al pirogassificatore"

mercoledì, 14 marzo 2018, 13:57

La notizia, uscita sul Sole 24 ore, di un accordo tra regione, Kme e aziende cartarie per la realizzazione di un impianto di pirogassificatore ha costretto il consigliere di minoranza di Barga, Luca Mastronaldi, a intervenire di nuovo sulla questione per ribadire la propria netta contrarietà al progetto.



"In questo rincorrersi di notizie - ha commentato il consigliere -, tra cui l'ultima riportata dal Sole 24 ore di un accordo tra Regione Toscana, Kme ed aziende cartarie, per la realizzazione dell'impianto di pirogassificazione, anche se ad oggi non mi risulta essere stato presentato alcun tipo di progetto, voglio ribadire in maniera chiara ed inequivocabile la mia posizione, sia di consigliere comunale che di coordinatore di Fratelli d'Italia Barga. Sicuro di un appoggio incondizionato, da parte dei vertici del partito, ribadisco la ferma contrarietà al progetto. Un "no" netto e deciso, come già detto in campagna elettorale. Mai verrà approvata, con il mio voto, l'ipotesi di realizzare un progetto (se mai ci sarà) dannoso per la salute pubblica".