Noto assicuratore di 50 anni trovato morto nelle Filippine

domenica, 4 marzo 2018, 18:25

Genitori, parenti e nonni di alunni delle scuole elementari di Barga che tutti i giorni accompagnano i propri bambini a scuola, oltre che alcuni residenti della zona di Pian Grande, ci hanno segnalato la situazione di disagio che crea una transennatura presente da anni sul marciapiede lungo la strada ed...

venerdì, 2 marzo 2018, 15:16

Il 28 febbraio il movimento per l’ambiente Valle del Serchio “La Libellula” ha posto due semplici quesiti in materia ambientale a tutti i candidati dei collegi uninominali. Due domande cruciali per il movimento a cui rispondere in breve tempo e in maniera molto sintetica (con un "sì", "no" o "non rispondo")

venerdì, 2 marzo 2018, 13:40

Massimo Mallegni, candidato di Forza Italia al Senato, ha chiuso la sua campagna elettorale al cinema Puccini di Fornaci di Barga parlando di numerosi temi tra cui il pirogassificatore alla Kme. Presente il sindaco di Vagli, Mario Puglia, che ha dichiarato espressamente di votare il candidato del centrodestra alle elezioni

venerdì, 2 marzo 2018, 10:58

Non solo folk rock. L'isola dei giocattoli difettosi”, secondo album del giovane cantautore toscano, è un viaggio, una storia, un amore, una notte, raccontata con diversi stili musicali

giovedì, 1 marzo 2018, 11:13

Continuano le iniziative elettorali della lista Potere al Popolo. I programmi e le idee di questa nuova formazione politica saranno illustrati venerdì 2 marzo alle ore 21:00 a Pescaglia presso la sala consiliare. La presentazione sarà affidata al candidato locale al collegio plurinominale del Senato, Fabrizio Bianchi

mercoledì, 28 febbraio 2018, 23:29

A parlare è il consigliere provinciale Simone Simonini, nonché segretario della Lega, che si congratula per la vittoria conseguita domenica dalla barghigiana Giulia Biagioni. La ragazza infatti ha conquistato la maglia tricolore nel campionato italiano MTB indetto dalla UISDP, la gran fondo team Sculazzo disputatosi a Campagnola Reggio Emilia