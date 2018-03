Barga : fornaci di barga



Pirogassificatore: la Libellula pubblica le risposte dei candidati

venerdì, 2 marzo 2018, 15:16

Il 28 febbraio il movimento per l’ambiente Valle del Serchio “La Libellula” ha posto due semplici quesiti in materia ambientale a tutti i candidati dei collegi uninominali. Due domande cruciali per il movimento a cui rispondere in breve tempo e in maniera molto sintetica (con un "sì", "no" o "non rispondo").



Ecco le due domande:



Prima: ritiene necessario che la Valle del Serchio si doti di un piano di risanamento della qualità dell’aria, date le risapute condizioni di eccesso di mortalità rispetto alla media regionale e le condizioni morfologiche e meteorologiche che favoriscono il loro ristagno anzi che la loro dispersione?

Seconda: è favorevole o contrario all’ipotesi manifestata da Kme di costruire un pirogassificatore (inceneritore) nello stabilimento di Fornaci di Barga per il trattamento dei rifiuti di cartiera al fine dell’autoproduzione di energia elettrica?

I candidati a cui sono state inviate le domande e le relative risposte sono:





Cognome Nome Partito Piano Risanamento Costruzione Inceneritore Marcucci Andrea SI ( non si esprime per ora ) Stefano Baccelli (non risposto) (non risposto) Luna Caddeo Francesco Corrotti SI NO Riccardo Zucconi SI NO Massimo Mallegni (non risposto) (non risposto) Piero Landi Sara Paglini (non risposto) ( non risposto) Cecilia Carmassi Luca Baccelli ( non risposto) ( non risposto) Fabio Barsanti Riccardo Bergamini ( non risposto) ( non risposto)



Il commento del movimento: "Intanto vogliamo ringraziare e augurare buona fortuna a tutti gli i politici che ci hanno risposto in così breve tempo, proprio alle porte della chiusura della campagna elettorale. Vogliamo sottolineare che abbiamo scelto questa modalità di risposta chiusa, non per limitare i candidati ma per cercare di avere ancora più chiarezza sulla loro posizione, sia personale che politica. Alcuni di loro, infatti, non sono riusciti a rispondere basandosi sulle nostre opzioni di scelta. Quindi, ringraziamo ulteriormente tutti i candidati che hanno dedicato quel tempo in più nel rispondere ai due quesiti da noi posti, ma per rispetto reciproco, come abbiamo già dichiarato, pubblicheremo solo le risposte sintetiche".