Santini: “Pirogassificatore, necessario il confronto con i cittadini"

mercoledì, 14 marzo 2018, 08:53

Dopo l’articolo apparso sul Sole 24 ore in merito ad un presunto accordo tra Regione, KME ed aziende del settore cartario per la realizzazione di un pirogassificatore a Fornaci di Barga Guido Santini evidenzia la necessità di una consultazione popolare per un intervento di tale natura che non deve essere intesa come opzione.

“Devo dire - esordisce Santini - che sono rimasto abbastanza stupito perché la giornalista, assai documentata sul progetto di pirogassificazione (forse meglio di noi residenti!) ha ipotizzato una scadenza brevissima, addirittura “nelle prossime settimane”, per la firma di un accordo fra Regione, KME ed aziende del settore cartario. Credo che, come gruppo consiliare di minoranza, il nostro approccio alla questione sia stato doverosamente prudente ma non preconcetto: abbiamo infatti auspicato di lasciare la parola ai cittadini attraverso un referendum consultivo, previa una adeguata campagna di informazione su tutti gli aspetti del progetto, quindi non solo ambientali ma anche socio-economici".



"La nostra posizione - spiega - è stata fra l’altro spalleggiata dal neo senatore di Forza Italia Massimo Mallegni, che in campagna elettorale ha più volte sottolineato come, accanto al parere delle autorità ambientali preposte, sia fondamentale ascoltare anche quello della popolazione. Prendendo per buone le parole dell’articolo saremmo di fronte ad una “fuga in avanti” non produttiva né per la popolazione né per l’azienda. La volontà di dialogare infatti c’è, se però si vuole con ostinazione passare sopra la testa dei cittadini e degli amministratori locali ci si troverà inevitabilmente di fronte ad un atteggiamento altrettanto rigido di opposizione".



"L’invito che rivolgo alla dirigenza KME - conclude - è quindi quello di avviare quanto prima un confronto aperto e trasparente, che coinvolga in maniera partecipativa anche amministrazione comunale e cittadinanza".