Barga



Tante iniziative benefiche per gli animali organizzate dall’Arca della Valle

mercoledì, 21 marzo 2018, 22:19

di simone pierotti

Tante iniziative benefiche in aiuto ai nostri amici a quattro zampe sfortunati che spesso vengono assistiti dall’associazione Onlus per la difesa degli animali Arca della Valle: sabato 24 marzo i volontari saranno presenti tutto il giorno all’Eurospin di Fornaci di Barga per la raccolta cibo per le tante colonie feline presenti nel nostro territorio.

Mentre sarà possibile sostenere l’Associazione con la raccolta punti cuore presso i punti vendita Conad di Fornaci di Barga e Gallicano fino al 31 maggio. Per ogni 10 euro di spesa effettuata riceverai gratuitamente 1 "Punto Cuore". Controllando sempre i tuoi “Punti Cuore sullo scontrino potrai richiedere fino al 30 giugno per ogni 35 “Punti Cuore” accumulati riceverai un Buono da 2,50 euro che potrai donare all’Arca della Valle. Oltre a queste iniziative è possibile dare una mano all’associazione in questo periodo facendo la tessera sociale 2018 con un contributo di solo 10 euro o donando il cinque per mille nella dichiarazione dei redditi. Oltre alla raccolta di cucce, coperte e ciotole usate.

Per essere sempre informato sulle attività dell’Arca basta mettere mi piace sulla pagina facebook, consultare il sito www.arcadellavalle.it o mandare una email a arcadellavalle@virgilio.it