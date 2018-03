Barga



Troppe assenze in consiglio, Tognarelli chiede la diffida per Sereni

venerdì, 30 marzo 2018, 17:20

di tommaso boggi

Aria pesante tra i membri dell'opposizione del comune di Barga, che ha visto durante il consiglio comunale di ieri (giovedì 29 marzo) un duro attacco da parte del consigliere Francesca Tognarelli nei confronti dell'ex sindaco Umberto Sereni, non presente alla seduta per motivi lavorativi.

Un clima teso, quello tra Tognarelli e Sereni, che risale al marzo 2015 quando Tognarelli uscì dal gruppo d'opposizione dell'ex primo cittadino “Con Sereni per un nuovo inizio” fondando “Per un vero inizio”, clima che è andato però aggravandosi nel tempo a causa del continuo assenteismo di Sereni alle sedute del consiglio, sempre però giustificato dai membri del suo gruppo di appartenenza.

Tognarelli ha quindi richiesto al consiglio di inviare a Sereni una lettera di diffida per le assenze, richiesta che non è stata però accolta dal sindaco Marco Bonini perchè “tutte le assenze del consigliere Sereni sono state giustificate dal suo gruppo, quindi stando al regolamento, che prevede la diffida alla terza assenza consecutiva non giustificata, non è possibile inviare alcuna lettera di diffida”. Il sindaco ha poi aggiunto che sarà invece possibile inviare all'ex primo cittadino una lettera di invito a partecipare ai consigli oppure a prendere atto di non poter fare il consigliere per i troppi impegni.