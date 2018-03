Vinti 500 mila euro con un gratta e vinci a Mologno

Altri articoli in Barga

martedì, 27 marzo 2018, 18:50

Andrea Marcucci sarà il capogruppo del Pd al Senato. A deciderlo, oggi pomeriggio, l'assemblea del Partito Democratico che ha assegnato invece l'incarico di capogruppo alla Camera al deputato Graziano Delrio. Per il senatore barghigiano si tratta di un incarico importante dopo la riconferma in parlamento avvenuta però grazie al proporzionale

martedì, 27 marzo 2018, 13:46

La Uilm Area Nord Toscana risponde prontamente alle offese lanciate dal movimento Libellula e interviene per fare alcune precisazioni circa la posizione del sindacato nella trattativa con l'azienda, invitando infine tutti ad abbassare i toni sulla vicenda "pirogassificatore" alla Kme

martedì, 27 marzo 2018, 10:20

Il gruppo per l'ambiente in Valle del Serchio "La Libellula" torna a parlare del presunto accordo tra Kme, cartiere e regione per la realizzazione del pirogassificatore a Fornaci di Barga riservando severe critiche nei confronti del sindacato Uilm

lunedì, 26 marzo 2018, 17:39

“Le nouveau printemps de folies”, con questa frase si è voluta titolare una grande festa, quella di novanta anni di vita di un esercizio commerciale che ha fatto storia a Fornaci di Barga, la gioielleria Foli

sabato, 24 marzo 2018, 11:56

La sfida "Primi di Toscana", riservata agli allievi degli istituti alberghieri toscani, è ormai entrata nel vivo. Martedì 27 marzo, gli allievi e le allieve dell'Istituto Pieroni di Barga, in provincia di Lucca, si esibiranno a partire dalle 11

venerdì, 23 marzo 2018, 15:03

Giacomo Giannarelli, presidente del gruppo consiliare M5S, ha chiesto alla giunta regionale di dire "no" al progetto pirogassificatore Kme a Fornaci di Barga e in parallelo di istituire un tavolo di lavoro con esperti nazionali ed internazionali per supportare le aziende su riduzione rifiuti speciali e produzione energia