Al Primo Maggio si parla di onde gravitazionali con il professor Cella

martedì, 24 aprile 2018, 15:01

Il 29 aprile vi sarà l'inaugurazione alle 17 della nuova area giochi del parco Menichini che verrà intitolata a Saverio Fiori e Antonio Cecchini, due figure storiche della società fornacina. Il ricordo di Saverio Fiori vedrà anche alle 16 dello stesso giorno l'intitolazione della strada dietro le Case Operaie di Fornaci

martedì, 24 aprile 2018, 11:28

Il membro del direttivo provinciale di Lucca FdI Luca Mastronaldi, nonché consigliere di minoranza del comune di Barga, ribadisce il proprio "no" netto all'ipotesi di realizzazione di un pirogassificatore nella frazione di Fornaci

martedì, 24 aprile 2018, 09:49

Saranno in esposizione al bar caffetteria Millennium di via S. Croce in centro a Lucca, da sabato 28 aprile a venerdì 25 maggio, le vignette che compongono la mostra "Saluti dall'Ita(g)lia... e non solo" del disegnatore Simone Togneri

martedì, 24 aprile 2018, 08:43

Si scaldano i motori per la tradizionale fiera del Primo Maggio a Fornaci di Barga e già si pregustano le prime novità di questa 58^ edizione. Prima fra tutte quella del gradito ritorno, dopo cinque anni, del planetario che sarà disponibile nei giorni 29, 30 aprile e 1 maggio

domenica, 22 aprile 2018, 10:55

Giovedì 26 aprile, alle 21, presso le sale parrocchiali di Ghivizzano, La Libellula propone un nuovo appuntamento per condividere con la cittadinanza le problematiche ambientali e sanitarie della Valle del Serchio. Il movimento accetta anche l’invito del sindaco Puglia a partecipare alla serata del 24 aprile al Cinema Puccini

venerdì, 20 aprile 2018, 15:40

Continua il tour del Gestore idrico GAIA S.p.A. nelle scuole del territorio gestito: giovedi mattina i tecnici hanno consegnato oltre 60 libri "Acqua in mente" agli alunni delle scuola "Edmondo de Amicis" di Fornaci di Barga, durante una lezione sull'acqua direttamente "a domicilio", ovvero in classe